Scintille a 5 Stelle: Di Maio verso l’uscita dal partito. Rischio tenuta del governo

I partiti della maggioranza lavorano a una risoluzione sul tema Ucraina da votare martedì dopo le comunicazioni del premier sul Consiglio Ue. Le forze politiche che sostengono il governo Draghi hanno concordato per ora su 5 dei 6 punti contenuti nel testo, rimandando l’ultimo a una riunione prevista per lunedì. Tutti d’accordo sull’adesione di Kiev all’Ue, la revisione del Patto di Stabilità, gli interventi per famiglie e imprese in difficoltà per gli effetti della guerra, il RepowerEu per l’energia e il rafforzamento delle proposte sul futuro dell’Unione. Resta il nodo armi, con il M5S che lavora allo stop ad aiuti militari. Il ministro Luigi Di Maio si dissocia però da questa linea: “La Nato è un’alleanza difensiva, se ci disallineiamo dalla Nato mettiamo a repentaglio la sicurezza dell’Italia”. E all’interno del Movimento si registrano tensioni.

Cacciarlo subito. Questo, più di ogni altra cosa, vorrebbe fare Giuseppe Conte con Luigi Di Maio. Vorrebbe, eppure non può. Condannarlo all’esilio, però, è possibile. E a questo si sta preparando il Consiglio nazionale grillino, che si dovrebbe riunire in queste ore per mettere nero su bianco l’isolamento del ministro degli Esteri: «La sua posizione non coincide più con quella dei Cinque stelle».