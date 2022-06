AzzanoBaccano Exxx…Polzive!!! Strappo di Ciriani col Centrodestra: I Fratelli d’Italia sempre più isolati. Si rafforza la Lista del Presidente.

Luca Ciriani, il braccio destro al Senato di Giorgia Meloni, smentisce, nello spazio di un tramonto, le parole della sua leader. Solo una settimana fa a Gorizia “Giorgia” aveva detto: “Il centrodestra in periferia è unito, forse c’è qualche ambiguità a livello nazionale”. Ad Azzano Decimo, per restare in Friuli e a Verona (Sboarina non si apparenta con Tosi) per dare un taglio nazionale, le cose non stanno così. In provincia di Pordenone i luogotenenti dei BenitoRemix sono i fratelli Ciriani e ciò che sta avvenendo in questi giorni ha del clamoroso. Ad Azzano Decimo il centrodestra si è presentato diviso: Massimo Piccini da una parte e Angelo Bortolus dall’altra. Piccini sostenuto da Fratelli d’Italia e da una civica; Bortolus da 2 civiche più Forza Italia e Lega. Al ballottaggio sono finiti Piccini ed Enrico Guin del centrosinistra. Ieri, lo sbrego è stato ufficializzato: Fratelli d’Italia non vuole nessun aiuto da Lega e Forza Italia. Una fotocopia, in A5, di ciò che sta maturando a Verona dove Sboarina (Fratelli d’Italia) rifiuta qualsiasi accordo col neoforzista Tosi. Al netto del timore che, in caso di vittoria, una buona parte di consiglieri vada in quota Tosi (nel caso di Verona), o Bortolus ad Azzano Decimo PN (ben 7), il rifiuto a tenere unito il centrodestra classico, assume un valore politico molto significativo. Almeno in Friuli Venezia Giulia. Dopo le vittorie di Cervignano, Trieste (2021), Lignano, Tolmezzo, Tarvisio, Buja, Monfalcone e l’opzione Gorizia, rischiare di perdere Azzano Decimo per un capriccio, non rientra nel protocollo centrodestrista. Per questo motivo i fanali, a parte Codroipo (centrodestra unito e provincia di Udine), sono puntati su Azzano Decimo. Segnali d’insofferenza per la disinvolta gestione familistica del partito della Meloni a Pordenone sono molto evidenti, tant’è che parecchi militanti della destra Tagliamento sono in attesa della novità assoluta delle regionali 2023: La magnetica lista del Presidente. Una sconfitta di Piccini ad Azzano Decimo provocherebbe senza dubbio nuovi scenari orientati a rinfrescare la classe dirigente costruita attorno al magnete Fedriga dove la regia è affidata ai due pilastri della giunta regionale: gli accademici di scuola Ambrosetti Bini e Riccardi.

Sul quadro nazionale la sintesi è la seguente: Le incomprensioni a Verona si riverberano negli altri principali centri interessati dal ballottaggio: anche a Parma e Catanzaro, dove Fratelli d’Italia ha presentato candidature autonome, non ci saranno apparentamenti.