Macron perde la maggioranza all’Assemblea Nazionale. Boom di Marine Le Pen

Il presidente francese, Emmanuel Macron, a due mesi dalla rielezione all’Eliseo ottiene con la sua formazione Ensemble il maggior numero di seggi all’Assemblea nazionale francese, ma perde la maggioranza assoluta. È quanto emerge dalle prime proiezioni pubblicate in Francia alla chiusura dei seggi del secondo turno delle elezioni legislative. Secondo la proiezione di Elabe per Bfmtv e L’express, il campo presidenziale otterrebbe solo una forchetta compresa fra 205 e 235 seggi, un risultato ben lontano dalla soglia della maggioranza assoluta, che era di elel ele289 deputati visto che l’Assemblea nazionale è composta da 577 seggi. Sono i primi risultati delle elezioni legislative in Francia. Boom di Rassemblement national di Marine Le Pen che ottiene al momento 89 seggi, seguita dai Republicains con 78 seggi.