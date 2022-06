TalebaniFriulani Exxx…Polzive!!! A Buja volevano introdurre la Sharia: sbirciare i messaggi privati contenuti nei nostri telefonini. Proibito il termine puledre.

E’ un precedente inquietante quello che Indira Fabbro, candidata trombata dei talebani bujesi, ha sollevato in questi giorni. Si è impadronita di messaggi “rubati” da conversazioni private per intossicare la vittoria di Silvia Pezzetta e accusare di minacce nucleari una delle componenti politiche che l’ha asfaltata. Nella chat privata del gruppo di Fratelli d’Italia di Buja, secondo Indira Fabbro, sarebbero stati riportati dei commenti: “con attacchi personali e offensivi…”, rivolti alla sua persona. Aver scritto su una chat privata “Una lisciata a questa andrebbe fatta eh…“, lascia libere molte interpretazioni. Sono espressioni che andrebbero contestualizzate. Tuttavia la reazione della candidata mette in evidenza quali sarebbero state le sue reali intenzioni in caso di vittoria: Limitazioni alle libertà individuali. Di questo passo su questo sito di manigoldi sarebbe proibito scrivere “puledre”. Fine dell’Occidente. La combinazione talebana di Calligaro-Bergagna-Indira, ha mostrato la faccia storta della repressione e delle purghe verso le grandi conquiste delle libertà individuali dell’Occidente.

Per nostra fortuna, i mujahidin collinari sono stati asfaltati e ci salvano le tavole del brocardo: L’invio dello screenshot di una conversazione privata consiste in una violazione delle norme sulla privacy, ovvero nel reato di illecito trattamento dei dati personali, punito con la reclusione da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni. A llo stesso modo, non è consentito inoltrare lo screenshot di una conversazione su un gruppo chiuso di WhatsApp, che secondo la Cassazione è equiparata alla corrispondenza privata e dunque non può essere divulgata”. La vittima diventa carnefice. I rischi penali non sono secondari anche se Indira Fabbro, traumatizzata dalla sconfitta, ha coperto il nome.