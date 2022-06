AridoFriuli Exxx…Polzive!!! Patuanelli dichiara lo stato di crisi rispetto alla siccità. Gli austriaci della Kronospan vogliono prosciugare il Tagliamento. L’allarme del Consorzio Bonifica.

Il ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli ha dichiarato all’ansa: “Credo sia inevitabile dichiarare uno stato di crisi rispetto alla siccità. Abbiamo intere aree del paese, in particolare Veneto e Friuli che non vedono pioggia da mesi”. Dal canto suo il Consorzio Bonifica pianura friulana ribadisce: “…il problema della siccità riguarda tutto il Friuli Venezia Giulia, in particolar modo il fiume Tagliamento che si rivela essere la principale fonte di approvvigionamento per i canali consortili, sia per l’irrigazione, sia per la produzione di energia elettrica. E’ probabile che vengano attuate misure ulteriormente restrittive fin da subito”. E’ allarme siccità a scarsità d’acqua, ma il ducetto della Delizia, Agrusti, marionetta degli austriaci, se ne frega. Di fronte a un’emergenza improcrastinabile come le riserve d’acqua, l’amministratore unico degli squali della Kronospan annuncia che per far funzionare l’impianto che dovrà produrre pannelli in legno avrà bisogno di 127 mila metri cubi d’acqua (!!!) all’anno. L’acqua verrà tirata sù dalla falda che, in tempi di abbondanza, si poteva pescare a 2/3 metri. Quali devastazioni subirà l’ambiente, il letto del Grande fiume e la produzione di prosecco, se la falda si è oggi abbassata a 8/9 metri?. Cenedella, il capo della Kronospan in Italia, irresponsabilmente, aggiunge che molta parte di acqua sarà ricavata “dalle vasche interrate che costruiremo. Le riempirà la pioggia“. In piena emergenza idrica, colui che vuole desertificare la bassa pordenonese, si affida ai miracoli. Da quanto tempo non piove in Friuli? Il Tagliamento rischia di diventare come il Sahara e i residenti non potranno più disporre dell’acqua di falda come in precedenza. Il bene più prezioso del pianeta assorbito dagli austriaci pilotati dal ducetto Agrusti e dalla sua marionetta Cendella. Friuli a secco, regione malata.