PorcoCane Exxx…Polzive!!! Gli ingranaggi della burocrazia Friulana fermano anche i cani: Il primo posto utile per registrare la bestia è il 15 luglio. Sanzione di 600 euri.

In Puglia sono più rapidi che in Friuli. Burocrazia canaglia.

“Chi detiene un cane è tenuto, pena sanzione (da 100 a 600 euro), a registrarlo alla Banca dati regionale (BDR) dell’anagrafe canina. Una volta registrato alla BDR, il detentore del cane ha l’obbligo di denunciare, pena sanzione (da 100 a 600 euro), al Comune di residenza”. Questa la norma regionale del Friuli. Un lettore ci scrive:

“Dieci giorni per registrare il passaggio di proprietà di un cane da una regione all’altra. La regione di partenza (Puglia) rilascia dichiarazione del funzionario comunale attestante l’avvenuto passaggio di proprietà, del veterinario dell’ASL di buona salute e certificato vaccinale dell’animale. Ma per l’appuntamento obbligatorio il primo posto utile è il 15 luglio. Per prendere atto dei documenti e dello stato di salute dell’animale”.