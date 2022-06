CartaPesante Exxx…Polzive!!! Accertamenti Diffusione quotidiani nel mese di Aprile. Pauroso crollo del cartaceo: Messaggero Veneto 26.220 copie; Il Piccolo 12.100; Gazzettino 31.122; La Nuova di Venezia 4.930.

La classifica del mese di aprile vede in testa il Corriere della Sera (totale diffusione cartacea+digitale) con 261.691 copie, seguito da Repubblica con 142.134 e dal Sole 24 ore con 137.396 copie (mese di marzo era al secondo posto).

Sono stati diffusi la settimana scorsa a cura dell’ADS (Accertamenti Diffusione Stampa) i dati relativi alle vendite dei quotidiani nazionali nel mese di aprile 2022. Le voci che abbiamo preso come punto di riferimento sono due: Totale diffusione cartacea+digitale e vendite individuali cartacee compresi gli abbonamenti. Non sono state considerate le copie omaggio o promozione. L’esame fornisce una lettura impietosa: i quotidiani perdono, complessivamente, dalle 150 alle 400 copie al mese. Se il rilievo lo si confronta anno su anno, allora son dolori: aprile 2022 rispetto allo stesso mese del 2021, alcuni quotidiani (Il Giornale per esempio), hanno perso anche il 18%; La Nazione il 14%; il Messaggero Veneto il 14,2%; Repubblica 15,96%; La Stampa il 10%; L’Unione Sarda l’11,49% ed alcuni hanno invece guadagnato come i giornali sportivi per via della ripresa del campionato: Gazzetta dello Sport +42%; Corriere della Sera +1%; La Verità+26,28%. In ogni caso, per restare a Nordest, i corrispettivi del mese di aprile sono i seguenti:

TOTALE DIFFUSIONE CARTACEA+DIGITALE e CARTACEE INDIVIDUALI:

L’Arena 23.898 copie. Cartacee individuali 19.420.

Corriere della Sera 261.691 copie. Cartacee individuali 149.625

Corriere delle Alpi 4.301. Cartacee individuali 3.609

Gazzetta Sport 103.521. Cartacee individuali 85.676

Gazzettino 48.120. Cartacee individuali 31.122 (marzo 31.700)

Il Giornale 32.700. Cartacee individuali 29.900

Il Mattino di Padova 12.764. Cartacee individuali 11.462

Messaggero Veneto 30.432. Cartacee individuali 26.220 (marzo 26.350)

Nuova di Venezia 5.682. Cartacee individuali 4.930

Il Piccolo 15.626. Cartacee individuali 12.100 (marzo 12.250)