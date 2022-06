BollaCodroipese Exxx…Polzive!!! La messa è finita. Il Pd ringrazia Don Bettuzzi per la valanga di voti al Polo Civico e mette il timbro sul candidato Nardini.

Lo schema viene ripetuto ad ogni tornata elettorale e riprende il fenomeno nato nel secolo scorso coll’escamotage delle civiche. Un’operazione spregiudicata utile a mascherare candidature troppo vicine ai partiti. In tal senso diventa formidabile l’esempio di Cervignano dove la civica “Il Ponte”, nata per rappresentare le donne e gli uomini della città della bassa friulana, ha subito lo stritolamento dei partiti fino ad impadronirsi della guida politica della civica.

A Codroipo sta maturando la stessa condizione. Il Polo Civico di Trevisan-Comisso-Turcati, dopo aver ottenuto la benedizione di Monsignor Ivan Bettuzzi e la messe di voti drenata al primo turno (2° candidato più votato della regione Trevisan con 431 preferenze e 1836 voti alla lista), si ritrova a dover fare i conti con i compagni di viaggio che hanno la pretesa di voler mettere il timbro “progressista” sull’operazione. Le spie accese sono un paio e indicano la temperatura vicina all’ebollizione dell’acqua e paurosamente in salita. La prima, quella che illumina il candidato sindaco Nardini, sempre a braccetto con Boem e Tonutti, ex consiglieri regionali del Partito Democratico, la seconda, gli 828 voti ottenuti dal PD al primo turno. L’incenso di Don Bettuzzi non basta a rilassare i Dem che non hanno nessuna intenzione di mantenere una posizione marginale in questa fase pre-ballottaggio. Ecco perché emerge lo schema della lista “Il Ponte” di Cervignano, un prisma che riflette l’ambizione del Pd codroipese: ingabbiare il candidato Guido Nardini e dissolvere il profumo d’incenso cui il parroco Ivan Bettuzzi aveva invaso le stanze del Polo Chimico. Di fronte a un’ipotesi del genere, secondo il negoziatore di scuola Valdese, Luciano Facchini, si profilano tempi bui per le partite iva del Medio Friuli.