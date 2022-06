PantanoFriulano Exxx…Polzive!!! Bufera nel nuovo Cda di Sparkasse. Un consigliere minaccia dimissioni. Trema il gotha dell’economia nordestina.

Il motivo per cui l’ex presidente Del Piero temeva l’opa di Sparkasse sulla “sua” Civibank è forse spiegato in ciò che sta accadendo in queste ore, subito dopo che si è insediato il nuovo Cda. Notizie molto riservate riferiscono di un consigliere che avrebbe abbandonato il rinnovato Consiglio di amministrazione. Evidentemente i nuovi amministratori, di stampo altoatesino, vorranno aprire i cassetti e passare ai raggi X tutte le delibere della gestione Del Piero, già amministratore unico della DM Elektron di Buja-Brazov del marito Dario Melchior. Per ora sono solo ipotesi che però hanno trovato alcune conferme incrociando i rumors provenienti da Bolzano e Cividale. Ipotesi che si lega ad una strana coincidenza determinata dalla fuoriuscita del consigliere del Cda: si tratta di una istanza di fallimento presentata contro un’azienda molto vicina alla precedente Civibank. Trema il Friuli finito sotto il diretto controllo dei severi asburgici. Questi i nomi dell’attuale Cda:

Presidente Gervasio Alberta, Pelizzo Guglielmo, Bulgarelli Aldo, Glavina Lidia, Marano Antonio, Cappelletti Mario, Cristoforetti Luca, Weissenegger Armin e Stedile Andrea che ha preso il posto di Michela Del Piero.