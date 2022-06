GoriziaFerita Exxx…Polzive!!! La sinistra di Fasiolo umilia i martiri del Lapidario: Uccisi a picconate in testa perché erano dalla parte sbagliata.

“Quelli uccisi erano dalla parte sbagliata”. Scrive il nostalgico del IX Corpus.

Gorizia, a ridosso del ballottaggio, risucchiata dai terribili fantasmi dell’occupazione titina. Ad inquietare l’isontino un brano pubblicato in rete dal candidato della coalizione di Sinistra che sostiene Laura Fasiolo, tal Leonardo Colletta (9 voti). L’aspirante consigliere ha avvelenato lo scontro elettorale con giudizi spaventosi rispetto a coloro che si erano opposti alla “slavizzazione” della città al termine della seconda guerra mondiale e per questo motivo ammazzati a picconate dai titini. L’intento degli slavi era quello di incutere terrore e far fuggire la popolazione italiana o parte di essa per mutare le proporzioni etniche.

Le vittime di quei tragici fatti sono ricordate nel Lapidario del parco della Rimembranza. Il presidente della Lega nazionale di Gorizia, Luca Urizio, così commenta:

“Il 26 giugno voto Ziberna! – scrive il presidente – Riporto l’orribile e profonda riflessione di tale Leonardi Colletta facente parte della compagine di sinistra che appoggia la dott.ssa Fasiolo: “I martiri del Lapidario uccisi perché erano dalla parte sbagliata…”. Urizio conclude: “Al ballottaggio si tratta di scegliere fra due visioni diverse della Gorizia: quella di Ziberna e quella della sinistra politicizzata al traino dell’estrema sinistra anti italiana da sempre!”.

Dal canto suo Ziberna, impegnato al ballottaggio, osserva: “Mentre i vertici della sinistra goriziana sono impegnati a preparare il più grande inciucio della storia della città alleandosi con ex militanti di centro destra, quelli che fino a ieri venivano considerati “fascisti” ma che oggi vengono accolti a braccia aperte come “compagni che hanno sbagliato”. Fra i sostenitori di Laura Fasiolo è spuntato il candidato Colletta che Ziberna così descrive: “…molto attivo da mesi su qualsiasi argomento, ha affermato che le vittime del lapidario, in pratica, tutte le vittime di quei maledetti 40 giorni di occupazione titina a guerra finita, sono stati uccisi perché si trovavano dalla parte sbagliata. Insomma, se la sono cercata. Civili inermi, donne, bambini la cui unica colpa era di essere italiani. Se la sono cercata. Ma davvero siamo ancora qui? A negare le foibe, gli assassinii, le deposizioni di quei terribili 40 giorni? Stavano dalla parte sbagliata dice questo signore (Colletta), convinto comunista, candidato con la sinistra che, dopo mesi di presenza frenetica su facebook ha ottenuto ben 9 voti”.