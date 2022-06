LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Resa dei conti dopo le amministrative: Salvini out, Fedriga reggente fino al 2025 quando Zaia verrà eletto nuovo segretario nazionale.

Il progetto di rinnovamento in Lega viene diffuso dalle pagine di “MowMag” la rivista per uomini veloci e, alla luce degli ultimi risultati alle amministrative e al referendum (non è piaciuta la presa per il culo ai militanti che ai gazebi raccoglievano firme in piena estate e poi inutilizzate…), contiene una buona dose di manico. Di Fedriga se n’erano accorti tutti, il presidente possiede un appeal incredibile. Il suo volto è rassicurante e alle ultime amministrative ha letteralmente asfaltato i ruderi friulani (Vedi Saro e la sua compagnia di giro di disperati). Secondo la rivista d’attualità sarà lui il protagonista della transizione Lega. Ecco il brano:

“Nella Lega il problema numero uno è diventato Matteo Salvini. Non solo la gente ai gazebi, ormai anche i nostri stessi militanti lo dicono apertamente. Lo schema della rinascita potrebbe essere Massimo Fedriga nuovo segretario di transizione, per lasciare spazio nel 2025 a Luca Zaia. Ma, si sa, in politica gli schemi si possono fare fino a un certo punto”.



Così si fa strada l’ipotesi di un cambio di guida con passaggio di mano al presidente del Friuli-Venezia Giulia, Fedriga, volto moderato ma leghista doc, con il pensiero che va però a Zaia, il governatòr regionale più amato d’Italia. E qui, secondo indiscrezioni, circolerebbe già il nome del successore per il Veneto fra tre anni: il sindaco di Treviso, Mario Conte. A fare queste previsioni è un esponente del Carroccio ben inserito nell’apparato del partito, che naturalmente vuole restare anonimo. Dopo le batoste collezionate alle amministrative di domenica 12 giugno (Padova persa al primo turno, Verona in bilico, percentuali fra il 4 e il 6% a Genova, Palermo, Parma), per non parlare del disastro annunciato dei referendum sulla giustizia, l’atmosfera tra i leghisti è incandescente. Salvini – prosegue l’articolo – “… in questi anni ha tenuto in pugno la filiera decisionale commissariando a tutto spiano e insediando uomini di sua fiducia nelle segreterie territoriali. In Veneto, da sempre “fratello minore” insofferente della posizione subalterna alla Lombardia, qualche voce di dissenso si è udita (…).