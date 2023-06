ScheggeDiLeopost Exxx…Polzive!!! Il Tribunale di Udine salva la libertà di critica verso le intemperanze di un vigile. Multato Leonarduzzi. Assolto Zanolla. Il PM aveva chiesto 4 mesi.

Le contestazioni erano maturate ai tempi del Covid e in seguito all’inquadramento di alcuni vigili della polizia locale di Udine che da sottufficiali erano stati “promossi” ufficiali senza concorso e senza laurea. Uno di questi è l’agente Giulio Dri, che aveva trascinato in Tribunale il consigliere comunale Michele Zanolla, difeso dall’avvocato Miculan e Gianfranco Leonarduzzi, direttore responsabile della testata “Leopost”, difeso dall’avvocato De Agostini. Zanolla aveva commentato, senza riferimenti personali, che in città, vista l’emergenza della pandemia e il dramma dei pubblici esercizi alle prese con regole assurde, “c’è un personaggio che pensa di fare lo sceriffo con comportamenti esagerati e persecutori nei confronti dei commercianti”. Leonarduzzi invece, aveva apostrofato il vigile con “nomignoli” che aveva ritenuto offensivi e ingiuriosi. Rispetto ai due profili contestati, il giudice ha accolto le istanze della difesa di Zanolla in quanto il consigliere non aveva fatto, su “Udine Today” e Messaggero Veneto” nessun nome specifico di colui che esibiva controlli molto rigidi durante il Covid, pertanto il consigliere comunale è stato assolto. Più complessa la situazione di Leonarduzzi che, avendo definito l’agente su Leopost con epiteti poco eleganti in due diverse circostanze, relativamente all’inquadramento economico e in seguito a un infortunio, il Tribunale lo ha condannato a 1.200 euri di multa. Il pubblico ministero aveva chiesto 4 mesi di reclusione. L’avvocato De Agostini ha annunciato il ricorso in appello della sentenza di ieri.