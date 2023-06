AssessoreMigratore Exxx…Polzive!!! Sciabolata dell’opposizione in consiglio regionale Fvg: “Domani mozione di sfiducia contro Bini sul caso mediocredito; annunciato accesso agli atti. Il forziere Euro&Promos. Formalizzata la richiesta di dimissioni dell’assessore alle attività produttive.

I capigruppo dell’opposizione in consiglio regionale, Capozzi, Moretti e Moretuzzo, hanno convocato oggi in sala gialla una conferenza stampa per illustrare le novità consiliari rispetto al caso dell’assessore regionale alle attività produttive. Bini è finito nel tritacarne dei conflitti d’interesse e l’opposizione affonda la lama nella piaga. Conferma Diego Moretti, capogruppo del PD: «Domani discuteremo la mozione di censura contro l’assessore Bini maturata sulla questione degli immobili da lui acquistati da mediocredito. Allo stesso tempo confermiamo la richiesta di dimissioni dell’esponente di giunta per tutta una serie di lati oscuri, inopportuni, relativi all’acquisto di unità immobiliari di proprietà di una società partecipata dalla regione che, ai tempi dell’operazione, erano pari al 47%. Vogliamo fare chiarezza – osserva Moretti – anche rispetto ad alcune risposte che abbiamo avuto modo di leggere sulla stampa nei giorni successivi alla presentazione della nostra mozione. Bini non è mai entrato nel merito della vicenda, anzi ha solo esposto una banale autodifesa d’ufficio. Ha espresso poca chiarezza anche rispetto alle istanze poste dai consiglieri Moretuzzo e Cosolini che sottolineavano le sue incompatibilità. Ma l’elemento più grave, politicamente, è legato alla mancanza di reazioni da parte della maggioranza e il silenzio di Fedriga sulla vicenda che dura da settimane. Il presidente, fino ad oggi, non ha mai difeso il suo assessore, dando implicita evidenza dell’imbarazzo in cui si trova. Speriamo – afferma Moretti – che domani intervenga in aula. A noi interessa difendere la qualità, la credibilità e l’etica della politica. Riteniamo che quanto l’assessore ha compiuto abbia creato un fortissimo imbarazzo. Ricordo – aggiunge Moretti – la replica del capogruppo della lista Fedriga Presidente, Di Bert: “E’ una questione delicata non dico niente”. Rimangono ancora aperti alcuni punti non chiari sul ruolo del mediatore della compravendita degli immobili. Su questo argomento abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti al segretariato generale della regione e al responsabile della trasparenza della prevenzione della corruzione regionale. La richiesta è ben articolata: chiediamo tutta una serie di questioni inerenti i passaggi degli immobili: l’acqusito da parte di Friulia Lis; la concessione in locazione alla società ESSE RE; il prospetto delle rate non corrisposte dalla ESSE RE; tutte le delibere del Cda di banca mediocreidto aventi oggetto la gestione del patrimonio immobiliare; la specifica delega-procura conferita a Giovannbi Zuccolo in relazione alla vendita delle unità immobiliari di via San Francessco a Trieste; modalità in cui è stato definito il prezzo di vendita. Poi vogliamo fare chiarezza anche sul caso Euro&Promos». Per il capogruppo del Patto per l’autonomia Moretuzzo, «questa vicenda non si esaurisce qui vogliamo andare fino in fondo per rendere manifesti tutti gli elementi di criticità e spero che già domani ci sia una presa di posizione del presidente Fedriga che, attualmente, facciamo fatica a comprendere». Per Capozzi, capogruppo del misto: «E’ singolare che un assessore regione concluda affari con una partecipata della stessa regione, è evidente il conflitto d’ interessi, un comportamento poco etico e poco conforme al suo ruolo. Faccia un passo indietro e si dimetta. Se non lo fa lui, inviterò Fedriga a togliergli le deleghe».