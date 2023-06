PolverieraCormòns Exxx…Polzive!!! Illegittima un’ordinanza del sindaco su un cavalcaferrovia. Il Tar condanna il comune. RFI chiede un risarcimento di 200mila euri. La giunta delibera una spesa di 11mila euri per la costituzione in giudizio.

Errori clamorosi da parte del sindaco Felcaro del comune di Cormòns (Go) che prosciugano le tasche dei cittadini per oltre 220mila euri. Tutto nasce da un’ordinanza con la quale il predetto Sindaco, rilevato un relativo ed asserito stato di pericolo di un cavalcaferrovia con riferimento a taluni manufatti, ha illegittimamente ritenuto di poter addebitare ogni responsabilità a RFI, richiedendo a quest’ultima di porre in essere sui medesimi manufatti alcuni interventi di messa in sicurezza. L’ordinanza del sindaco è stata annullata dal Tar, in quanto illegittimamente adottata e ora passata in giudicato. A causa della negligenza del sindaco Felcaro, RFI ha dovuto sostenere ingenti costi per ottemperare agli ordini del primo cittadino per un importo complessivo di 201.805,76 euri. Pertanto, con il ricorso in esame, e con la sentenza passata in giudicato, RFI chiede il risarcimento del danno patrimoniale subito in esecuzione di un provvedimento amministrativo illegittimo. In realtà il sindaco pensava che l’area interessata all’intervento fosse di proprietà di Rfi e invece fa parte di un gruppo di privati che ne detengono piccole particelle. Per opporsi alla legittima richiesta di risarcimento di Rfi, la giunta del comune di Cormòns ha autorizzato la costituzione in giudizio quale parte resistente nel contenzioso legale al TAR Fvg notificato in data 24 aprile 2023. Costo del legale avvocato De Pauli di Udine, 11mila euri. Impressionanti i rilievi del Tribunale che tira via una serie di dolorosi baccalà contro il sindaco Felcaro. Il Tar ha condannato l’amministrazione a risarcire il danno in quanto “non precedute da idonei accertamenti circa la sussistenza dei presupposti idonei a giustificare i gravosi ed assoluti divieti imposti (…) il vizio istruttorio […] si manifesta in palese violazione delle comuni regole di buona amministrazione, correttezza e buon andamento (…)”. Aggiungendo che “l’ordinanza è frutto di inescusabili errori dell’ente promanante per essere stata assunta in assenza della dovuta istruttoria e dei necessari presupposti di necessità ed urgenza prescritti dalla legge; RFI ha dovuto sostenere ingenti costi (201.000 euri), per ottemperare – si badi, a pena di applicazione dell’art. 650 c.p. – alla suddetta Ordinanza che imponeva l’esecuzione di alcune attività”. Polveriera Cormòns.