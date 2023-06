LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Venerdì 23 si rinnovano i vertici nella sezione commissariata di Udine. Si ritirano i malpancisti. Verso il candidato unitario. Bosello: “C’è tanto lavoro da fare”. Italia Viva: Rosato abbandona Renzi.

Sono convocati per venerdì 23 giugno alle ore 20 i lavori congressuali della Lega sezione di Udine. Gli iscritti si ritroveranno all’Allegria di via Grazzano per eleggere il nuovo segretario cittadino. Oggi il partito è in regime di commissariamento guidato da Francesca Laudicina. Pare che le frizioni che hanno indurito i rapporti fra le diverse anime friulane siano ammorbidite e si vada verso un congresso unitario. Ad oggi, martedì 20 giugno risulta presentata solo una candidatura, quella della commissaria ed ex assessore della giunta Fontanini. Dopo le elezioni comunali, in casa Lega, tutto è cambiato, non si hanno notizie di candidature concorrenti (Franz, Basaldella, Ciani…). Il segretario provinciale Bosello fa il punto: “Ora bisogna pensare a ripartire, c’è tanto lavoro da fare, Udine è una città in cui occorre ricostruire un organico che sia in grado di rispondere come opposizione alla maggioranza De Toni”. Sul fronte Italia Viva, dopo l’assemblea nazionale celebrata a Napoli sabato scorso, i coltelli volano come astronavi. La nomina di Raffaella Paita a coordinatrice nazionale, sta portando riposizionamenti che coinvolgono anche esponenti friulani. Rimbalzi dal golfo danno per certa l’uscita di Ettore Rosato insieme a Elena Bonetti e Luigi Marattin. Quale sarà l’approdo?