CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! Il Tribunale chiede al Pordenone Calcio di versare 2 milioni di euri entro 60 giorni per evitare il fallimento. Ipotesi ripartenza serie D. I ciclisti non vogliono che si giochi al Bottecchia.

Si è appena conclusa l’udienza del Tribunale di Pordenone in cui ha concesso un periodo di tempo che va dai trenta ai sessanta giorni per versare 2 milioni di euri necessari per evitare il fallimento. Come da prassi si dovrà scegliere fra il concordato preventivo oppure l’accordo con i creditori per la ristrutturazione del debito. In quanto alla parte agonistica c’è da assemblare una nuova squadra che sia nelle condizioni di iscriversi al campionato di serie D oppure di Eccellenza. Il vantaggio della serie D, seppur più onerosa, è legato al fattore tempo dove l’iscrizione potrà essere formalizzata entro metà luglio, tra circa un mese, il tempo necessario a trovare i fondi per l’iscrizione al campionato. Dopo bisognerà risolvere la questione del campo di calcio su cui giocherà la nuova squadra. Rientra nelle possibili soluzioni il ritorno al Bottecchia di Pordenone. Questa ipotesi ha mandato su tutte le furie i rappresentanti della società ciclistica “Gli amici della pista” che hanno in gestione lo stadio. Osserva il presidente del sodalizio, Bruno Battistella: “Se il Pordenone calcio ritorna al Bottecchia a che cosa sono stati spesi 5 milioni di euri per lo stadio di Fontanafredda?” Per Bottecchia c’è il rischio che il ciclismo pordenonese sia costretto a batter la ritirata per lasciare spazio al calcio. Calcio marcio.