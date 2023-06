ArpaFelix Exxx…Polzive!!! “Segnali dal clima in Fvg”: L’agenzia per l’ambiente Fvg costruisce una nuova sede a Pordenone: 8mila metri quadri, 3 piani, 20 uffici. Costo 5milioni di euri.

Nel giorno della presentazione (ieri) del volume “Segnali dal clima in Friuli VG” e le immancabili polemiche fra assessore regionale all’ambiente (Scoccimarro) e scienziati, prendono il via i lavori del progetto della nuova sede del dipartimento dell’Arpa di Pordenone. Con il Decreto del marzo 2023 è stato aggiudicato l’appalto integrato dei lavori di costruzione dell’edificio per uffici e laboratori da destinare a nuova sede dell’Agenzia in Pordenone, alla I.C.I. Impianti Civili e Industriali Soc. Coop. a r.l. avente sede in Ronchi dei Legionari (Go), per un corrispettivo pari a € 3.287.883,47, oltre € 150.400,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Somme a disposizione dell’amministrazione, 720 mila euri per un importo totale dello stanziamento di 4 milioni 914 mila euri. Perché un intervento strutturale e profondo? L’Arpa FVG ha ritenuto plausibile prevedere la dismissione dell’attuale sede di via delle Acque constatata l’antieconomicità di un intervento di adeguamento. La nuova sede matura da un progetto che prevede la realizzazione di un edificio su tre piani fuori terra per complessivi 20 uffici (36 postazioni lavoro), uno spazio dedicato a magazzini, spogliatoi e servizi, una sala conferenze da 49 posti, una zona ristoro, servizi e vani tecnici accessori; all’esterno un’ampia zona parcheggi. L’edificio sarà realizzato con caratteristiche di tipo NZEB (Near Zero Energy Building), ovvero con prestazioni energetiche elevatissime, che puntano a sostenibilità e risparmio energetico, e l’ottimizzazione degli apporti di energia da fonti rinnovabili. La settimana scorsa si è proceduto all’affidamento dell’incarico per il collaudo tecnico e amministrativo nell’esecuzione dell’appalto integrato dei lavori di costruzione. La scelta è caduta, mediante trattativa diretta, all’arch. Luca Cimolino con sede in Udine Via Puintat per un corrispettivo a base di gara quantificato in € 23.993,91, al netto di IVA e oneri previdenziali.