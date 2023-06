AscoltiTv Exxx…Polzive!!! Mese di maggio per Telefriuli e Tv12 senza lampi. Crolla Telequattro di Trieste. Teleantenna di Monfalcone si estende in Veneto, Emilia Romagna e San Marino.

Dati Auditel del mese di maggio. Telefriuli mantiene il primato di televisione più vista in regione con 74.321 contatti netti di almeno 1 minuto durante il giorno, ma, nonostante l’importante spiegamento di mezzi per l’adunata degli alpini, non riesce a superare la soglia dei 75mila ottenuta nel febbraio del 2022 e da allora mai più raggiunta. Telequattro scende paurosamente a 40.873 perdendo altri punti rispetto ad aprile quando si trovava a 42.400. Nel 2022 la televisione triestina aveva ottenuto ottimi risultati la cui miglior prestazione era timbrata a 61.700 contatti giornalieri. Stabile Tv12, già Udinese Tv. La televisione dei Pozzo appare “congelata” sui 34/35 mila contatti, tant’è che a maggio ha totalizzato 34.726 e non riesce a superare la soglia dei 35mila raggiunta ad aprile e nel dicembre 2022. A dire il vero Tv12 supera la triestina Telequattro in una fascia d’ascolto: quella dalle 15 alle 18 (6.910 contro 5.654) e si avvicina di molto nella fascia dalle 20.30 alle 22.30 (15.795 per Tele4 e 15.758 per Tv12). Telefriuli ottiene 29.500 dalle 18 alle 20,30; 24.000 dalle 20,30/22,30 e 14.071 dalle 22,30 alle 2. Ricapitolando, gli ascolti del mese di maggio in Friuli delle Tv private assegnano il primato a Telefriuli con 74.321 contatti netti; Telequattro 40.873; Tv12 34.726; 7Gold Telepadova a 33.420 e TeleNordest 27.424. Il mondo dell’emittenza privata a Nord Est è comunque in ebollizione per via di TeleAntenna di Monfalcone che sta allargando il bacino in Veneto (Belluno sul canale 90), Emilia Romagna (canale 118) e San Marino. Unica tv privata regionale ad accendere un Mux sulla frequenza di una canale di stato estero. In quanto al Veneto, la primazia resta in mano ad Antenna Tre Veneto con 367.481 contatti, seguita da Telenuovo Retenord a 325.500 e Rete Veneta con 223.500 contatti.