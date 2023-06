ComitatoItticoFvg Exxx…Polzive!!! L’astensionismo colpisce anche le elezioni dei pescatori: solo il 9% è andato a votare. I nomi dei nuovi rappresentanti nei 15 collegi. Obiettivo: Caccia al cormorano.

Si sono svolte ieri, domenica 18 giugno, nelle sedi di raccolta dei voti istituite in ciascuno dei 15 collegi di pesca, le elezioni dei rappresentanti dei pescatori nel Comitato Ittico del Friuli Venezia Giulia. Impressionante la scarsa affluenza che ha timbrato questa tornata elettorale. Su 10.164 pescatori iscritti solo il 9,76% ha partecipato al voto pari a 992 votanti. Per la prima volta nella storia dell’Etpi è stato introdotto il voto telematico. E i voti sono stati così suddivisi: 2,75% in presenza e 7,21 da remoto. I nomi dei rappresentanti, in attesa della proclamazione degli eletti da parte del Direttore generale Miniussi, sono: Gabriele Luisa per il collegio di Gorizia; Enrico Bortolus, Sagrado-Monfalcone-Trieste; Piero Barbaro, collegio di Pordenone; Domenico Moras, Sacile; Gianluca Fantin, Collegio Maniao-Barcis; Giacomo Muin, Collegio di Spilimbergo; Tiziano Bon, San Vito al Tagliamento; Michele Selenscig, Collegio di Pontebba; Antonella Vuan, Tolmezzo; Donato Lizzi Collegio di San Daniele-Gemona; Antonello Preda, Collegio di Tarcento-Nimis; Giuliano Comuzzo, Collegio di Udine; Paolo Vanone, Collegio di Cividale del Friuli; Luca Pericoli, Collegio Codroipo-Latisana; Tiziano Battistella, Collegio Cervignano-Palmanova. Uno dei temi più sentiti dai rappresentanti è quello della presenza del cormorano. Il suo impatto sull’equilibrio ittico naturale è devastante. Per il 2023 il Comitato confida che la Regione Friuli Venezia Giulia e il Cirlo Forestale Regionale fissino nuovi corsi di abilitazione per i cacciatori, cosi che ogni riserva abbia un numero sufficiente di cacciatori idonei ad operare. Alle autorità competenti, il compito di snellire le pratiche e l’iter per l’operatività.

L’organo rimane in carica per cinque anni ed è presieduto dall’assessore regionale competente o da un suo delegato. In merito, l’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche Stefano Zannier ha richiamato l’importanza del lavoro che il Comitato ittico è chiamato a svolgere nel prossimo quinquennio. “In agenda c’è l’approvazione del nuovo regolamento concernente la pesca sportiva per il quale è fondamentale l’apporto che ciascuno dei 15 rappresentanti dei pescatori potrà assicurare al dibattito – ha detto Zannier -. Auspico che la rappresentanza dei pescatori sportivi, che recentemente è stata estesa da 6 a 15 membri, possa funzionare adeguatamente non solo arricchendo il dibattito in Comitato di tutte le tematiche di interesse della categoria, ma anche in senso inverso, trasmettendo al maggior numero possibile dei pescatori i risultati dei lavori del Comitato”.