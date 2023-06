ForzaItaliaEu Exxx…Polzive!!! L’ultimo treno per Buxelles. Tremano i candidati azzurri friulani orfani del valore aggiunto del Cavaliere: circa il 2%.

Linea rossa 4%. A meno che a Bruxelles non abbassino la soglia per partecipare alla spartizione dei seggi per entrare al parlamento europeo al 3%. In Forza Italia hanno già iniziato ad affrontare la fase successiva alla scomparsa di Berlusconi. Quella in cui non ci sarà più un presidente storico e carismatico a tenere insieme le diverse correnti interne, e in cui quindi servirà uno sforzo per mantenere coeso il partito. Almeno fino alle prossime elezioni europee, a giugno 2024. Quando Forza Italia rappresenterà la principale forza italiana del Partito popolare europeo e, per il governo Meloni, sarà essenziale che riesca a far eleggere un buon numero di eurodeputati. Non manca chi, in Friuli e Veneto stia guardando con curiosità ed interesse alla scadenza del 2024 per volare all’europarlamento. Magari come risarcimento per le politiche o le regionali. Ma le incognite sono parecchie. 4 anni fa nessun candidato nella circoscrizione Nord Est venne eletto. Il partito prese il 5,83% e l’esito fu il seguente: Berlusconi, Irene Pivetti, Sandra Savino, Valentina Castaldini, Mario Malossin, Roberta Toffanin e altri. Silvio Berlusconi, capolista in 4 circoscrizioni, ottenne circa 560 mila voti pari a circa il 2%. Un valore aggiunto impressionante se messo in relazione col fatto che in assenza del fondatore, la partita diventa molto difficile, anche per i candidati. Ma il punto è un altro, riusciranno gli attuali vertici a tenere unito il partito fino al prossimo anno? I Primi segnali di tensione all’interno di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi si avvertono proprio nel centro di Milano, dove i consiglieri forzisti del Municipio 1 fanno volare i primi stracci. Nella circoscrizione del capoluogo lombardo si è ricostituito il gruppo di Forza Italia: è formato dal capogruppo Federico Benassati, da Stefania Ambrosini e Stefania Bonaccorsi, provenienti rispettivamente da Fratelli d’Italia e da Milano Popolare. Peccato però che nel Municipio 1 un consigliere di Forza Italia c’era già e si chiama Giampaolo Berni Ferretti, non proprio entusiasta della novità che gli è piombata sulla testa. Il consigliere non sarebbe stato avvertito da nessuno dei nuovi arrivi e ha deciso così di non unirsi alla nuova comitiva: «Io sono capogruppo del gruppo Misto/Forza Italia in Municipio 1 e sono stato nominato dal commissario regionale Alessandro Sorte Presidente della Consulta degli amministratori locali di Forza Italia. E di questo gruppo non ne sapevo nulla nonostante i miei colleghi consiglieri abbiano da tempo i miei contatti». I telefoni invece sarebbero stati silenti fino all’ultimo, lasciando spazio solo all’amarezza di Berni Ferretti: «Di sicuro non mi sembra sia questo il modo di onorare la memoria del Presidente Silvio Berlusconi fresco di sepoltura».