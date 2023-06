FriuliRovente Exxx…Pozive!!! Primo sole, primi incontri. Aumenta l’attività dei malatidifiga scambisti. Imprestare moglie o marito a un’altra persona. La babele friulana: gay, bisex, etero, triangolo. Dove si incontrano.

Dal sito “Car sex” oppure da quelli più specializzati come “Mayasex” o i più classici “Pornhub” o “Tehporndude” si risale a un fenomeno porcello che appare e scompare come il “coso” quando é al lavoro, quello dello scambio di coppia: far sesso con una persona sconosciuta o scambiare il proprio partner con moglie o marito di un’altro/a. Tenendo presente che il sesso in auto con sconosciuti o lo scambio di coppia, non va improvvisato. In Friuli la pratica risale almeno a vent’anni fa quando la zona dello stadio era teatro di ardenti incontri. Ammiccamenti, lampeggianti delle auto che sciabolavano il buio, segnalatori fosforescenti e altri trucchi per “segnalare” l’appartenenza al clan. Oggi, nonostante le proteste di alcuni residenti e amministratori, il ritrovo più conosciuto dei malati di figa nordestini è e rimane la sponda sinistra del Tagliamento, esattamente nel cuore del medio Friuli. Con la bella stagione c’è stata una ripresa degli incontri tant’è che i cacciatori, hanno rinunciato all’attività venatoria per il timore di sparare agli scambisti. Altri luoghi di goduria a km zero si trovano lungo il fiume Isonzo a Pieris (Go), verso Ronchi. Nel pordenonese, in forma minore, al parco delle fonti e verso Aviano, dopo Roveredo. A Trieste, il classico costa dei barbari. Come nelle migliori tradizioni, non mancano le “recensioni”, che sono ottime. Questa, dall’Isonzo: “Siamo stati sabato e domenica. Il posto è sempre bello a parte il numero crescente di extracomunitari che non capiscono come si vive in Italia. I divieti sicuramente hanno fatto il loro effetto visto il calo di persone a parte di quelli che se ne fregano e continuano a girare con jeep e moto da cross sul fiume. Il posto merita per il sole le spiaggette e qualche incontro. Si trova un po’ di tutto: c’è la zona per i gay, quella per gli scambisti, non mancano le prostitute”. Più assortita la descrizione della zona del Medio Friuli: “Noi, un giro, ce lo siamo fatti: una trentina di auto nel boschetto, persone dentro e fuori dai veicoli, qualcuno nell’attesa di consumare approfitta per la tintarella». Ma come funziona il negoziato? Basta avvicinarsi a un’auto: si parla con l’interessato o gli interessati (se è una coppia quella che si cerca) oppure è sufficiente un colpo di abbaglianti per farsi seguire da qualcuno in una zona più appartata. Sempre da Codroipo:” Oggi pomeriggio verso le 16.30 di passaggio dietro la cava in ingresso sul fiume Tagliamento trovato un trio…, due singoli sui 60 anni più singola. Al mio passaggio i maschi palpeggiavano la lei sul c…o guardandomi, ma nessun accenno. Via vai continuo di macchine. Fatto giretto dentro il fiume…2 macchine parcheggiate ma niente più. Domani ci riprovo subito dopo pranzo». Qualcuno disse: “E’ questa l’Italia che amo”. Anche gli extra comunitari si sono meravigliati di come si vive in Occidente.