Il nuovo Consiglio direttivo del partito per i prossimi 3 anni è formato da: Denis Baron, Elisabetta Basso, Stefania Garlatti-Costa, Giulia Massolino, Elia Mioni, Massimo Moretuzzo (riconfermato segretario), Federico Pirone, Eleonora Sartori e Gabriele Violino. A Palmanova, si è svolta ieri, l’assemblea generale del Patto per l’Autonomia, una formazione che in questo primo scorcio di legislatura regionale Fvg ha tenuto testa alla maggioranza di centrodestra sviluppando un’opposizione molto serrata e puntuale che ha spiazzato il Pd per la vivacità e costanza dell’attività consiliare. Numerosi gli iscritti che hanno partecipato ieri all’adunanza dove si sono notate figure storiche dell’autonomismo regionale come Roberto Visentin, “papà” della Lega in regione affiancato da un interessato ai lavori Claudio Violino. Erano presenti gli storici esponenti dei verdi-ambientalisti friulani come Elia Mioni, Emilio Gottardo e Giorgio Cavallo, uno degli ultimi urbanisti di livello che ha rivoluzionato la città di Udine ai tempi del sindaco Cecotti. L’intervento del riconfermato segretario Massimo Morettuzzo è stato chiaro: «Lavoreremo per rafforzare la collaborazione con le realtà civiche e municipaliste» che vuol dire mettere a frutto l’esperienza maturata in occasione delle elezioni regionali del 2023 e amministrative dell’anno in corso. L’Assemblea delle iscritte e degli iscritti – dopo un dibattito ampio e articolato – ha eletto il nuovo Consiglio direttivo, impegnandolo «a mettere al centro dell’azione politica del partito i temi della giustizia ambientale e sociale, della valorizzazione delle diversità linguistiche, storiche, culturali e di genere, del decentramento e dell’autogoverno delle comunità, della sanità e dell’istruzione pubbliche, del lavoro, di un’economia orientata al bene comune, contrastando perentoriamente ogni segnale di stampo autoritario nell’azione politica e legislativa in regione e in Italia, e riaffermando – ha affermato Morettuzzo – il valore della pace nelle relazioni internazionali. La Specialità del Friuli-Venezia Giulia rimane la cifra principale del nostro impegno. Siamo ancora lontani da una realizzazione piena dell’autonomia regionale. Stiamo continuando a perdere occasioni per fare prima e meglio dello Stato le cose che servono: è successo qualche anno fa con la legge sugli appalti pubblici e sta succedendo ora con il tema dell’efficientamento energetico degli edifici. Rafforzeremo i rapporti esistenti e svilupperemo nuove relazioni con movimenti e soggetti civici e municipalisti del Friuli-Venezia Giulia – ha sottolineato Moretuzzo –, organizzando spazi di confronto, partecipazione e coinvolgimento delle comunità locali». In questa direzione molto è stato fatto nell’ultimo anno – è stato ricordato in sede congressuale –, a partire dal lancio della rivista digitale Il Passo Giusto, che, accanto all’attività editoriale, promuove incontri e iniziative pubbliche, e dalla prima edizione della scuola di politica Territori in movimento: 5 giorni di incontri, in cammino fra Monfalcone e Gorizia, sconfinando in Slovenia per ribadire che i confini del Novecento devono essere superati definitivamente.