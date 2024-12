La sabbia che crea l’atmosfera natalizia a Lignano finisce negli ingranaggi della pubblica amministrazione e brucia gli occhi degli amministratori. Per la località turistica, fiore all’occhiello dell’assessore e titolare di Neuro&Promos, son dolori. La regione, attraverso il dirigente Mestroni, chiede conto di com’è stata gestita la darsena vecchia in questi anni di guida Lisagest, in altre parole, del presidente Rodeano. Anche se l’appunto fosse legittimo, l’opposizione si chiede: Ma fino ad oggi dov’erano i “regionali? Quando venivano a Lignano a fare gli show si sono mai domandati dei conti della Darsena Vecchia?”. In realtà i sospetti sono legittimi: come mai solo adesso (settimana scorsa) un alto dirigente di Promoturismo impallina il presidente Rodeano? Qual’è il bersaglio? ma il travaglio lignanese non si arresta alla darsena vecchia, c’è ben altro e si tratta di “verdoni” una pineta di verdoni, pari a circa 800mila. Quelli che sono stati impegnato per organizare il “Presepe di sabbia”. Il consigliere Santin sgancia il petardo: «Il Natale di Lignano costa circa 800.000 euri scarsamente rendicontati, contro 300 di Pordenone, altrettanti per Udine e un terzo in meno per Caorle che hanno programmazioni ed eventi enormemente più qualificanti di Lignano e portano un indotto al territorio di decine di volte in più di ciò che è capace di produrre il “Natale d’amare” della nostra città. Una vergogna che dovrebbe far saltare sulla sedia il sindaco in primis seguito da tutti i cittadini. Sono numeri tristi – osserva Santin – da conoscere per la nostra comunità che e’ evidentemente amministrata malissimo da una maggioranza incapace di pretendere qualità e risultati in cambio di enormi spese sostenute. Ci infinocchiano con i “valori dell’aggregazione” lasciando intendere che può esistere solo spendendo 500.000€ in piu di quanto spendano le altre comunità. Non si sono accorti che la Lisagest – ricorda il consigliere comunale – abbandonata anche dalla Regione che gli toglie la darsena vecchia, e’ diventato un carrozzone incapace di fare programmazione di qualità e marketing efficace». A titolo di confronto va ricordato che il piano finanziario per le festività natalizie 2021/2022 valeva un impegno di 326.800,00€ di cui 160.000,00€ a carico del Comune. 18esima edizione. Oggi si spendono 500mila euri in più. Sarà forse che i geni lignanesi sperano di recuperare il gap con Bibione attraverso il Natale? Chissà. Resta il fatto che nella località friulana gli accertamenti degli introiti derivati dall’imposta di soggiorno sono ancora approssimativi, mentre a Bibione i dirigenti hanno già chiusi l’argomento: nella stagione 2024 incassati oltre 5milioni e mezzo di euri, contro i 2 milioni, stimati da un’agenzia (…), per Lignano. Ora la figuraccia della regione che chiede conto della gestione della darsena vecchia. La prossima settimana il segretario della Lega Bosello è atteso a Trieste.