LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il Carroccio apre la campagna elettorale per Udine. Bosello avverte gli alleati: I tempi sono maturi per affrontare il nodo candidature. Vogliamo riprenderci la città. Sensibile aumento degli iscritti. Partecipazione numerosa per l’incontro con Anna Cisint ieri sera in via Paolo Sarpi.

Partecipazione molto numerosa ieri sera alla trattoria “Da Teresine” di via Paolo Sarpi a Udine per l’incontro organizzato dal gruppo Lega provinciale con l’eurodeputata Anna Cisint. Titolo: “Difendere l’Europa contro l’islamizzazione e l’immigrazione irregolare”. Argomento d’effetto che testimonia l’interesse dei vertici cittadini della Lega verso uno dei temi più caldi che rapiscono la città oltre alla questione sicurezza. Anna Cisint, già sindaca di Monfalcone, sulla materia ha costruito il suo grande consenso seppur pagato a caro prezzo visto che le è stata assegnata una scorta per le minacce di morte che ha ricevuto. Ma l’incontro ha offerto l’occasione per analizzare lo stato di salute del partito di Salvini in Friuli. Se le ultime regionali hanno destato qualche preoccupazione in Umbria ed Emilia Romagna, a Nordest il vascello vola verso esiti inaspettati, anzi, secondo il segretario provinciale Udine Graziano Bosello: “Abbiano raggiunto tutti gli obiettivi del tesseramento. Sono in netta crescita gli iscritti e i militanti in tutte 4 le provincie. Devo ringraziare il responsabile Fvg Fabrizio Bernetti che sta facendo un ottimo lavoro”. Riguardo le elezioni comunali Bosello non fa mistero e non gioca a nascondino rispetto all’appuntamento elettorale di Udine. “Non dobbiamo aspettare gli ultimi mesi (anche se la scadenza è il 2028). Per quanto mi riguarda già oggi i tempi sono maturi e da gennaio sottoporremo agli alleati i nostri potenziali candidati. Vogliamo riprenderci la città“. Una dichiarazione che restituisce un elemento di chiarezza e non mette in discussione il fatto che il timbro al prossimo candidato sindaco del centrodestra lo metterà la Lega. E’ ben vero che sia Cisint che Dreosto dimostrano una discreta attenzione per il Friuli, questo permette ai militanti di avanzare proposte legittime e dotate di una solida “copertura” in vista delle comunali. Anche se a livello regionale alcuni vorrebbero ripresentare Fedriga per il terzo mandato. Quindi Udine e Regione pitturati di verde. Intanto il numero degli iscritti vola e, l’incoraggiante notizia è stata festeggiata ieri sera a Udine da Dreosto, Bosello, Pittoni, Laudicina, Bernetti, Andreucci, Agostinelli, Foramitti, Bosco e molti altri… I maligni, vista l’intensità di comunicati distribuiti in queste settimane contro la maggioranza di Udine, sospettano che Bosello proporrà il nome di una donna come candidato sindaco. Donna. F.L.