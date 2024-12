DonneColonne Exxx…Polzive!!! Si tinge di rosa la prima domenica di dicembre: Anna d’Europa presenta le misure inserite nel decreto flussi contro l’abuso di fondi sociali agli immigrati e le modifiche ai ricongiungimenti familiari. Savino attacca la Lega e la giunta Fedriga: “Non è scontato il nostro sostegno” e lancia Fasan candidato sindaco per Monfalcone contro Moretti.

Si tinge di rosa il mese del Natale in Friuli e non c’è bisogno, per fortuna, di quote, a parte il caso Savino di Forza Tragica che è assessora comunale a Trieste, oltre che sottosegretaria, per il riparto delle quote in giunta. Ma il boccino delle urgenze politiche ce l’ha in mano Anna d’Europa, che ieri ha reso noto di aver ottenuto, grazie alle buone relazioni in capitale e oltreconfine, dei risultati significativi sul tema immigrazione-islamizzazione. La sottosegretaria Sandra Savino invece, sceglie Bertiolo, minuscolo comune del medio Friuli, per attaccare il partito della Cisint (Lega) a proposito della legge di bilancio varata dal governo Fedriga che la sottosegretaria ricorda di aver «conosciuto i dettagli dai giornali. Siamo sempre stati leali e rispettosi – afferma la coordinatrice di Forza Italia – ma se gli alleati danno per scontato il sostegno di Forza Italia commettono un grave errore». E questa intemerata vale anche per Monfalcone dove la forzista dà per certa, anche se “non ufficializzata”, la candidatura del leghista Fasan. Il centrosinistra, pare certo, farà scendere in pista il capogruppo del PD in consiglio regionale Fvg Diego Moretti. Tornando alla vivace attività delle esponenti femminili in questo frangente, la deputata europea Anna Cisint ha reso noti gli ultimi successi raggiunti. «Qui da Monfalcone, città simbolo e laboratorio, partono i provvedimenti che a Roma sono stati inseriti nel decreto flussi e nella finanziaria, misure chiave per garantire equità sociale. Oggi troppo spesso sono gli italiani ad essere discriminati». Ha detto il segretario regionale della Lega Sen.Marco Dreosto in occasione della presentazione del pacchetto di norme volute dal Carroccio ed in particolare dalla Lega FriuliVG. «Abbiamo lavorato di squadra a tutti i livelli – ricorda il segretario Fvg della Lega – dall’Europa, a Roma, a Trieste e a Monfalcone per portare a casa modifiche normative e recuperare risorse per il la nostra Regione e per tutto il Paese». Anna Cisint tiene a precisare: «Oggi presentiamo delle misure chiave per la tutela dei territori e dei cittadini che pagano le tasse, che non ce la fanno più a subire il peso di una immigrazione anche legale ma non governata, che genera grave squilibrio fra chi è appena arrivato in Italia e chi invece riesce ad accedere a sempre meno servizi essenziali. Il primo intervento presentato è quello dell’approvazione dei due emendamenti al Decreto Flussi che entro questa settimana trasformeranno in legge». Da ricordare che con questa modifica, dal primo gennaio 2025 per poter ricongiungere dei familiari sarà necessario rispettare il criterio della residenza continua di due anni nel nostro Paese, non basterà più solo che un soggiornante si procuri – facilmente – un permesso di soggiorno di un anno. Esattamente come allora chiesto da Cisint a Salvini durante i primi incontri, insieme anche al lavoro svolto dal consigliere regionale Calligaris, anche lui presente in mattinata, che rimarca il fondamentale lavoro di squadra e precisa “c’è un sistema di norme stratificate negli anni che rema contro gli italiani”. Inoltre, viene inserito un ulteriore criterio preventivo di verifica sugli standard abitativi. «A Monfalcone, ad esempio, su circa settemila bengalesi che lavorano sono poco più di mille cinquecento quelli che lavorano, gli altri sono a carico e derivano dall’effetto ricongiungimenti. Questo importante risultato per i nostri concittadini metterà un freno agli arrivi, garantiamo che vi sia un effettivo legame con il territorio e bloccheremo i sovraffollamenti nelle abitazioni, alleggerendo così l’impatto di tale immigrazione sulle città e sul welfare dei Comuni». Ha concluso Cisint.