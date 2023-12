ScatoletteFriulane Exxx…Polzive!!! Giostra natalizia per i sugheri stagionati: Costituita la Tef per i soliti noti. Agrusti e Da Pozzo intortano Tilatti sul malandato Ente Udine-Gorizia Fiere. A Pordenone invece entrano due nuovi soci.

Udine, rispetto all’Ente fieristico, sempre dietro. Deve subire l’onta dei pordenonesi e la complicità del carnico Giovanni Da Pozzo, che, per mantenere la presidenza della CCIAA, è costretto a piegarsi a novanta gradi. Due operazioni certificano lo status di soccombenza al piumaggio dei pordenonesi: L’annuncio di Confartigianato che ha aumentato la quota di partecipazione in Udine e Gorizia fiere con l’acquisizione delle quote della Cciaa delle Venezia Giulia che deteneva il 5% della società di gestione della Fiera. E i rumors di un possibile ingresso di nuovi soci nel capitale di Pordenone Fiere. Si parla di due grosse società del Nord Italia pronte ad investire a Pordenone. E perché non a Udine? Il vice presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine con funzioni di presidente dispone, il presidente, con funzioni di vice, esegue. Il fatturato della Fiera di Pordenone è salito a 6 milioni e 600 mila euri. Per il prossimo annno sono programmate 32 manifestazioni. La Fiera di Udine deve solo sperare che Riccardi (per la Sanità coi vaccini) o Scoccimarro (Arpa), richiedano qualche padiglione in affitto per far quadrare i bilanci altrimenti il colosso di cemento sarebbe già precipitata negli abissi. I privati se ne stanno prudentemente alla larga. In quanto al nuovo poltronificio creato per far galleggiare i sugheri è stata costituita la Tef, acronimo di Territorio Economia Futuro, società consortile a responsabilità limitata che dal primo gennaio 2024 sarà l’ente di riferimento unico per le attività di promozione della Camera di Commercio Pordenone-Udine. Fanno capo a Tef anche le funzioni delegate dalla Regione (come carburanti agevolati e contributi), servizi di supporto all’attività camerale ed è inoltre ente accreditato per la formazione sul territorio. L’altro ieri sono stati resi noti i nomi del Cda che sarà operativo a inizio 2024: oltre al presidente (con funzioni di vice) Giovanni Da Pozzo e al vice presidente(con funzioni di presidente) Michelangelo Agrusti, in continuità con il vertice camerale, i consiglieri di Tef indicati dalla Camera di Commercio sono Francesca Comello (servizi), Anna Mareschi Danieli (industria) e Silvano Pascolo (artigianato). Marianna Turello è stata indicata come presidente del collegio sindacale, Alberto Cimolai e Andrea Martini quali sindaci effettivi, Luca Molinari e Daniele Englaro quali sindaci supplenti. Per Da Pozzo «continua il percorso di razionalizzazione avviato con l’accorpamento degli enti camerali nel 2018, con un’integrazione oggi completa delle due strutture e ormai pienamente consolidata anche per le attività di promozione del territorio e altre importanti funzioni, con la contestuale valorizzazione delle singole specificità», riferisce il presidente Giovanni Da Pozzo, confermando che gli uffici rimarranno operativi in entrambe le città, sempre all’interno delle sedi Cciaa.