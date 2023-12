FedrigaNatalizio Exxx…Polzive!!! Il presidente annuncia il ritorno dei baracconi: “Voglio dedicare il 2024 alla rinascita delle province”. Si ragiona sul terzo mandato anche per i comuni..

Sarà l’obiettivo del presidente della regione per il 2024: il ritorno degli enti intermedi. Lo ha detto oggi Fedriga durante la conferenza stampa di fine anno che si é svolta nella sede di piazza Unità d’Italia a Trieste. “Voglio dedicare il 2024 alla rinascita delle province. Faccio un appello ai nostri parlamentari affinché accelerino l’iter. Abolire l’ente – rimarca – ha provocato uno sconquasso fra i cittadini. Non sarà un riparo per trombati perché gli amministratori saranno eletti direttamente, sarà una loro scelta”. Il presidente ha ribadito che “il Friuli Venezia Giulia ha una stabilità economica che non ha eguali in Italia”. Tracciando un breve excursus del 2023, Fedriga ha evidenziato, tra le misure adottate, quelle per la transizione energetica, fondi per i pannelli fotovoltaici per cento milioni, definiti “un successo”. Politiche per la famiglia, sanità, turismo e ambiente sono stati i temi sui quali il titolare della giunta ha focalizzato il suo intervento. Un passaggio anche sul terzo mandato del presidente: “Sarà una decisione complessiva su scala nazionale, non limitata alla nostra regione”. Fedriga ha ricordato il successo del comparto turistico, dove sono stati superati i 10 milioni di turisti.