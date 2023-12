FratelliSfracelli Exxx…Polzive!!! La Contea di Pordenone del ministro Ciriani si piega ai triestini. Il retroscena della sede del 116117 che squarcia il partito.

E’ una vecchia ruggine che presenta ancora oggi evidenti incrostazioni. Da una parte i fratelli Ciriani, ministro e sindaco, dall’altra, la nostalgia dell’Impero. Trieste, capoluogo regionale. La prova che oltre il Timavo si voglia consolidare il pilotaggio “politico” della Regione la si è avuta martedì scorso durante i lavori della terza commissione sanità presieduta dal pordenonese Carlo Bolzonello. In aula era in discussione il nuovo piano emergenza urgenza che ha ottenuto il via libera dei commissari. Approvazione scontata ma che ha lasciato sul campo le ferite che i meloniani triestini hanno inflitto ai “cugini” pordenonesi. Si tratta della sede del 116117 (un servizio di supporto per alleggerire il 118) che è finita a Trieste. I fratelli Ciriani non si sono esposti ma in cuor loro confidavano sul fatto che Carlo Bolzonello riuscisse a strappare ai triestini la sede del servizio a Pordenone. In realtà si tratta di un centralino che avrebbe un senso completo, secondo il consigliere Lirutti, se fosse sistemato a Palmanova accanto al già rodato servizio del Sores, ora “Coreut”. Tuttavia, per i pordenonesi, ospitare il servizio 116117 avrebbe rafforzato il peso politico del Friuli Occidentale rispetto a uno sbilanciamento in favore dell’Azienda Sanitaria Giuliana, in particolare della sede di via Farneto, il Politburo triestino. Diciamo che la sfida dei territori ha visto prevalere il capogruppo di Fratelli d’Italia Giacomelli che ha sterilizzato in un pomeriggio natalizio le pretese di Bolzonello e dei fratelli Ciriani.