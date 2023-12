CalottaCarnica Exxx…Polzive!!! A Forni di Sopra esplode un clamoroso frullatore d’interessi. L’intreccio fra il presidente di un’associazione vicina al sindaco e fratello di una dirigente comunale. Il caso del bando per il Self Service Varmost. Lenna impegna soldi pubblici per la consulenza di un avvocato. Tremano le Dolomiti.

Un intreccio di relazioni, favori, contributi e affidamenti diretti pauroso. Che inizia col famoso bando “temporaneo” per l’affidamento della gestione del “Self Service Varmost”. L’avvocato Riccardo Prisciano è il difensore della “Rete Bike Fvg” di Maieron che aveva contestato le condizioni dell’immobile ricevuto in affitto dal comune. I titolari, non avendo ricevuto la certificazione di agibilità dei locali, avevano abbandonato l’immobile. Il legale Prisciano sta svolgendo indagini preventive sul posto per valutare eventuali elementi che possano far emergere responsabilità di natura penale riconducibili all’ipotesi di turbativa d’asta e abuso d’ufficio. Trattandosi di responsabilità individuali, il sindaco ha affidato direttamente all’avvocato Stefano Buonocore di Udine la propria difesa. Ma il conto, dopo che la giunta aveva dato incarico al sindaco, lo pagano i contribuenti fornesi: 5.000 euri. Riguardo al bando di gara “temporaneo”, le cui domande devono essere presentate entro il 23 dicembre, corre voce, confermata anche dal presidente della “Ice-Man” Gabriele Camilli in rete, che vi sia un solo concorrente: Tale Pm Group di Roma che dovrebbe fare in tempo ad aprire il locale entro l’ultimo dell’anno. Importo dell’affido, 2.000 euri fino a fine aprile 2024. L’intreccio è clamoroso per via dell’Ice-Man, un’associazione molto affezionata all’amministrazione Lenna-Cotenna tant’è vero che ha ricevuto dal comune anche un piccolo contributo di 500 euri per aver organizzato la 3a edizione della manifestazione “Intaglio della Zucca”. Cosa “lega” Gabriele Camilli al comune? Guardacaso, la responsabile dell’ufficio “Gare e Contratti” di Forni di Sopra è la geometra Giuliana Camilli. Sarà parente del Camilli presidente? Chissà, per l’avvocato Prisciano non ci sono dubbi. Intanto, in tutto questo trambusto s’inserisce la singolare operazione di una ditta romana, la Pm Group Srl del titolare Primo Panaccia. I fornesi non riescono ancora a capacitarsi del fatto che sia una società della capitale a gestire il Sel Service. Con la speranza che apra in fretta e per evitare figure di merda a Promoturismo, ai friulani e all’assessore Bini. Carnia frullatore, Regione malata.