MonfalconeInvasione Exxx…Polzive!!! Il Questore autorizza il corteo degli islamici alla vigilia di Natale e contro il sindaco. Cisint: “E’ una sfida alla nostra tradizione Cattolica Cristiana. Dimostrano di essere disinteressati all’integrazione”. Contro manifestazione della Lega con gli auguri di Salvini in collegamento Tv.

La Lega organizza sabato prossimo dalle ore 9,30 e di fronte al municipio, un incontro per augurare ai cittadini “Buone Feste”. Il ministro Salvini si collegherà via Tv verso le ore 11.

Dopo che gli organizzatori del corteo di sabato 23 dicembre a Monfalcone hanno modificato il percorso, il Questore di Gorizia, Paolo Gropuzzo, ha concesso l’autorizzazione a Bou Konate, presidente di uno dei due centri culturali abusivi, a scendere in piazza. Verrà allestito anche un palco di fronte al commissariato di Polizia. La manifestazione degli islamici si svolgerà quindi l’antivigilia di Natale. Non una data qualsiasi. E la sindaca Cisint, dopo che ieri sera ha partecipato alla trasmissione “Fuori dal Coro” su Rete4 ha commentato: «Noi riteniamo che questo corteo, organizzato l’antivigilia di Natale, sia una sfida, un atto di prevaricazione che condanniamo per il significato che assume. Hanno fatto una scelta, quella della data, che dimostra quanto siano disinteressati all’integrazione. Costoro vogliono colpire il cuore, il sentimento di una civiltà in un momento importante. E questo è molto grave. Il corteo è contro il sindaco? – si chiede Anna Cisint – reo di aver preteso l’applicazione della legge uguale per tutti? Hanno ignorato – afferma la faraona dei cantieri – di aver compiuto un abuso edilizio e dovevano conoscere i contenuti dell’ordinanza. Le autorizzazioni erano molto chiare. Cosa pretendono? che le leggi in Italia siano applicate a proprio piacimento?

Per quanto mi riguarda, noi di maggioranza non arretreremo di un millimetro. Siamo dalla parte giusta, come lo abbiamo sempre dimostrato. Chi non è dalla parte giusta è la sinistra che scenderà in piazza contro il sindaco responsabile di aver applicato quel piano regolatore elaborato da loro». Monfalcone, ultimo baluardo italico contro l’invasione islamica.