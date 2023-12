CartaStraccia Exxx…Polzive!!! Il Messaggero Veneto ha eletto il nuovo Comitato di redazione. Primo impegno: trattare le condizioni dei giornalisti con la nuova proprietà: “Prepensionamenti e Cassa integrazione”.

I giornalisti delle sedi di Udine e Pordenone hanno eletto il nuovo Comitato di Redazione del Messaggero Veneto dopo che il precedente era ormai scaduto. Il nuovo Cdr è composto da Renato D’Argenio, Mattia Pertoldi ed Elena Del Giudice. I primi impegni del nuovo organismo sono molto delicati. Trattare con la nuova proprietà le condizioni dei dipendenti dopo che la settimana scorsa era stato proclamato lo stato di agitazione. L’assemblea dei redattori ha reso noto recentemente che “non si conosce ancora il piano di sviluppo e su che cosa si vuole puntare”. Serpeggia il timore che i veneti vogliano attuare un drastico piano di ottimizzazione delle risorse concentrato sul prepensionamento di una decina di giornalisti solo al Messaggero Veneto a cominciare dal 2024. La misura comporterebbe l’inevitabile riduzione delle pagine e la conseguente assenza di notizie locali. Anzi, secondo l’assemblea dei redattori c’è il pericolo che il Messaggero Veneto venga “colonizzato”, in termini di notizie, da Trieste e dal Veneto. Il nuovo Cdr avrà il compito di evitare lo snaturamento del giornale. Missione non facile visto il piglio deciso di Possamai. Del resto, la cordata che ha rilevato il giornale, è composta soprattutto da veneti ai quali piace “spremere” le risorse e non giocare a perdere.