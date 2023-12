Leopost giornalista non gradito ai musulmani. L’organizzatore del corteo di Monfalcone, Bou Konate, ha chiamato le forze dell’ordine per allontanare chi scrive dall’area del palco. Il concetto di libertà per gli islamici passa da qui. Occultare il vero volto di una comunità finita sulla ribalta nazionale per via delle due moschee abusive fatte chiudere dalla sindaca Cisint. Che oggi ha risposto al corteo con un brindisi al Natale nella piazza di fronte al municipio. A sostenere la sindaca nella battaglia al rispetto delle norme riguardo centri culturali trasformati in moschee, sono giunti i massimi esponenti della Lega regionale e nazionale. Bosello, Dreosto, il vice ministro Vannia Gava (che ha regalato al sindaco un grazioso cadeaux), l’assessore Callari, l’assessore Vita, Pizzimenti, Calligaris e il presidente Fedriga in collegamento telefonico e Salvini, dopo aver visitato una struttura sanitaria per consegnare dei regali ai malati si è collegato con Monfalcone ed ha salutato i cittadini; “Anna, ha detto il ministro, rappresenta un sentimento popolare”.

Cisint è la mattatrice della giornata: organizza, presenta, intervista, intrattiene, stringe mani, taglia i panettoni, apre il prosecco e commenta: «L’Italia è un paese che si basa sul diritto e chi viene ha l’obbligo di rispettare le norme. Nessuno può decidere quali non si rispettano. C’è un’insurrezione perché vogliamo difendere quello che i nostri padri, i nostri genitori, ci hanno lasciato. Non arretriamo di un millimetro. Poi c’è un fatto culturale molto grave rispetto alle donne. C’è stato un incremento della velatura integrale che è spaventoso – dettaglia la sindaca – abbiamo numeri elevatissimi di donne che sono costrette a coprirsi integralmente il volto. Bambine che vanno a scuola col viso completamente coperto. Poi c’è il problema delle spose bambine. Pensi che solo questo mese ne abbiamo salvate due: una di 15 anni e mezzo e una di 15. Non volevano tornare al loro paese per essere sposate con persone che non conoscono. E qui ritorna in campo il tema della legalità. Se tu stai in Italia, allora ti devi adeguare a rispettare la legge italiana, sennò non c’è democrazia». Facciamo presente alla sindaca che c’erano molte bandiere italiane al corteo dei musulmani. «Contano i fatti. Loro non vogliono rispettare la legge, non rispettano la donna e non fanno nulla per integrarsi. Abbiamo costruito ben 4 scuole». Rispetto alle europee Anna Cisint non ci pensa: “Faccio il sindaco”. Deciderà Salvini.