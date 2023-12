AbissoCarnico Exxx…Polzive!!! Nessuno vuole impelagarsi con il comune turistico di Forni di Sopra. L’asta del Self Service Varmost andata deserta. Disagi per gli sciatori. Si ripiega con un gatto delle nevi trasformato in un bar. Colossale figura dimerda.

L’amministrazione del sindaco LennaCotenna che impegna 5milioni e mezzo di euri per riqualificare la sede comunale, si ritrova, nel momento più importante della stagione turistica, senza il self service del Varmost. Un servizio irrinunciabile per gli sciatori e i turisti che salgono in quota. Con determina di ieri, 23 dicembre, il segretario Rech ha preso atto che alle ore 12 del 22 dicembre 2023, termine fissato quale scadenza per la presentazione delle offerte, non ne è pervenuta alcuna. Pertanto ha dichiarato deserta l’asta pubblica della struttura denominata “Self Service Varmost”. Quali ragioni hanno spinto gli aspiranti gestori a rinunciare alla gestione, per soli 2.000 euri, fino alla fine di aprile del self service? Risulta ancora introvabile il certificato di agibilità? oppure c’è qualche “trascorso” poco chiaro rispetto al titolare dell’unica società che sarebbe stata “incoraggiata” (vedi foto) a partecipare al bando? La rinuncia appare inaspettata alla luce dell’intenso battage pubblicitario lanciato in rete dall’attivissimo Gabriele Camilli, strettamente imparentato con ben due dipendenti del comune guidato da LennaCotenna. Lo slogan riportava alla mente i grandi capi pellirosse: “Quando uomini e montagne si incontrano grandi cose accadono”. Spaziale. L’incontro non c’è stato e il self service resterà chiuso. Ci metterà una pezza Promoturismo che è stata costretta ad affittare un gatto delle nevi attrezzato di un piccolo ristoro. Una pezza impresentabile dopo le paginate a colori di promozione dell’“Incantevole Forni” apparse su Corriere della Sera e Sole 24 ore. A Forni di Sopra il turismo è ancora un fenomeno astratto, lontano dagli incolpevoli fornesi, malgrado l’attuale amministrazione abbia chiesto e ottenuto la classificazione di comune turistico (aumento delle indennità degli amministratori del 100%). E pensare che proprio venerdì scorso il presidente Fedriga, nella conferenza stampa di fine anno, aveva decantato i risultati della stagione turistica 2023 e l’assessore Bini prometteva che il prossimo anno si sarebbe alzata l’asticella dei servizi legati al turismo. Se queste sono le premesse, l’assessore dovrà ripiegare sul mare.