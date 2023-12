PolverieraTolmezzo Exxx…Polzive!!! Gran Finale, Gran Natale in consiglio comunale. Il sindaco Vicentini sbrocca e mette in crisi la maggioranza: Andate tutti acagare! Video da cineteca. Auguri…

La vice sindaca D’Orlando, forse colpita dalla vergogna per le parole del primo cittadino di Tolmezzo si è allontanata subito, mentre la segretaria Rita Candotto pareva che si trovasse più a suo agio nella tragicommedia tolmezzina. Dopo due ore di assemblea il sindaco ha perso la tramontana ed è sbroccato con parole indecenti pronunciate nell’aula consiliare e rivolte ai consiglieri: “Andate a cagare…andate TUTTI a cagare…”. Quel “tutti”, non è passato in cavalleria, va precisiato. Il fattaccio è accaduto al termine dell’ultimo consiglio comunale del 22 dicembre scorso, in pieno clima natalizio. Il sindaco Vicentini voleva replicare alle osservazioni dell’opposizione presentate nel consiglio comunale precedente. In particolare agli interventi di Fabiola De Martino che aveva affermato: «Lei sindaco ha definito i miei interventi noiosi. E le ricordo il vergognoso siparietto di derisione e scherno fra la segretaria e la vicesindaca, che hanno esibito contro di me. Hanno calpestato la mia dignità di donna». Sulla vicenda, il sindaco ha letto una comunicazione al termine del consiglio del 22 in cui smentisce tutte le accuse della consigliera De Martino. Ma a far salire la temperatura nel quartier generale della maggioranza ci ha pensato il consigliere Marco Craighero di Tolmezzo Futura che ha chiesto conto al sindaco sulle assenze ingiustificate che si ripetono troppo spesso alle manifestazioni a scopo sociale e culturale organizzate dalla Comunità carnica. Per il consigliere è un esempio di poco rispetto riguardo ai cittadini. Le osservazioni hanno fatto perdere l’aplomb al sindaco il cui grado di sopportazione era già stato messo a dura prova dall’opposizione relativamente alle attività commerciali che finiscono al camposanto. La reazione di Vicentini è stata inaspettata ed è rimbombata lungo tutta la vallata: Gran Finale, Gran Natale: “Andate tutti a cagare”. Dopo appena due anni di mandato del sindaco la nemesi Brollo riappare come un incubo. Oltre all’opposizione, l’offesa non è piaciuta a vari segmenti della maggioranza. Auguri…