FratelliSfracelli Exxx..Polzive!!! Il brindisi di Natale dei Benito Remix sembrava quello di una casa di riposo. Venti di crisi a Tolmezzo. Il partito sempre più nelle mani di Saro. A Pasian di Prato l’ex forzista Marco Quai tenta la corsa a sindaco con Fratelli d’Italia.

Età media 60anni. Solo un iscritto sotto i 25 anni (Luca Vidoni), per il resto alla bicchierata natalizia di sabato mattina in via Grazzano a Udine e organizzata dal circolo dei Benito Remix, si sono presentati solo i nostalgici dai 50anni in su. Assenti il vice presidente della regione Fvg Mario Anzil e il coordinatore provinciale Gianni Candotto. Una brindisi per tentare di sciogliere le tensioni che in questi giorni stanno stritolando il partito. A Tolmezzo lo scontro è sempre più ruvido fra la corrente di Riolino e quella di Tosoni. L’ex vice sindaco ha minacciato di consegnare le deleghe al sindaco Vicentini. Potrebbe abbandonare la giunta per tutta una serie di incomprensioni con alcuni colleghi e il sindaco stesso. Inoltre c’è la questione dei lavori del Passo di Monte Croce carnico. Posizioni troppo lontane fra i Benito Remix e la Lega di Mazzolini. In mezzo a tutto questo trambusto, il Circolo di Fratelli d’Italia di Udine ha organizzato il brindisi natalizio sabato mattina nella sede di via Grazzano, cui era presente un raggiante marco Quai, consigliere comunale a Pasian di Prato considerato uomo molto vicino a Saro Treccartaro. .