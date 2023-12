NataleElettorale Exxx…Polzive!!! I sindaci trovano un regalo sotto l’albero: Terzo mandato nei comuni sotto i 15mila abitanti. Ok dall’Anci. Dreosto (Lega): Siano i cittadini a decidere. Forza Italia: No al terzo mandato nelle regioni.

Tajani (Forza Italia): «Un conto sono i sindaci dei comuni piccoli, un conto i presidenti delle Regioni». Sul tema del terzo mandato, il Veneto si è assunto il compito di fare da battistrada con elevatissime probabilità di trovare consenso anche fra le altre regioni. A partire da quello dei sindaci. Sta per essere presentata alle camere una proposta di legge che permetta ai primi cittadini dei comuni al di sotto dei 15mila abitanti di candidarsi per il terzo mandato. Secondo fonti romane, la legge potrebbe arrivare prima dell’election day del 9 giugno 2024 quando si voterà per le elezioni europee. Pur considerando che il Friuli Venezia Giulia dispone di potestà primaria rispetto alle norme sugli enti locali, la soluzione nazionale potrebbe dare l’abbrivio al consiglio regionale per introdurre anche in Friuli la norma modificata. Una facoltà, per quanto riguarda i comuni al di sotto dei 15mila abitanti, che troverebbe consenso anche nell’area del centrosinistra. Soprattutto se il ragionamento venisse esteso ai presidenti di regione. Al pressing della Lega, interessata a mantenere al nord le roccaforti di Lombardia, Veneto e Friuli, si aggiunge il via libera dell’Anci (Associazione comuni italiani) e quella parte del Pd che fa riferimento ai presidenti giunti al secondo mandato e in scadenza nel 2025: Stefano Bonaccini, Michele Emiliano e Vincenzo De Luca. Ma, nel caso delle regioni i conti non si possono fare senza l’oste. E l’oste è Fratelli d’Italia. Che i Benito Remix lascino passare in cavalleria Liguria (Toti) e Veneto (Zaia) appare un’ipotesi troppo fantascientifica. Terzo mandato o meno, in Veneto il centrodestra viaggia da mesi sui carboni ardenti. Forza Italia ha puntato gli occhi sul dopo Zaia e il coordinatore regionale Tosi non cede di un millimetro. Lo stesso Antonio Tajani lo ha ribadito: «Non è che possiamo fare le leggi per qualcuno, e poi è sano garantire un ricambio nella leadership delle regioni dopo 10 anni. Un conto sono i sindaci dei comuni piccoli, un conto i presidenti delle Regioni». Ma la Lega non ci sta e vuole blindare sia Zaia che Fedriga. Quest’ultimo lo ha confessato anche alla conferenza stampa di venerdì scorso a Trieste: “Siano i cittadini a decidere”. Sulla stessa linea, ovviamente, Dreosto. Per ora, le probabilità maggiori di una modifica sono quelle dei sindaci. Un regalo inaspettato, per esempio, ad Andrea Pozzo (Pasian di Prato) e Daniele Chiarvesio (Fagagna).