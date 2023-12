NataleAnale Exxx…Polzive!!! Il Papa benedice le coppie gaye. Un Quotidiano rispolvera il video del Vittorione di 3 anni fa: “E’ arrivato il momento di prenderlo nel culo”. Cineteca.

Fonte: “Il Giornale d’Italia”.

Papa Francesco ha stabilito che si possono benedire le coppie gay. Una scelta invisa da numerosi conservatori e vescovi che non approvano la decisione del pontefice. A tal proposito è tornato in auge un video pubblicato da Vittorio Sgarbi il 26 ottobre 2020 nel quale commentava la decisione del Pontefice di dire sì ad una legge sulle unioni civili. Dice il sottosegretario: «Il Papa ha preso una decisione per alcuni sorprendente. Ha visto la situazione generale, ha preso atto delle coppie irregolari, le ha regolarizzate. Insomma, come ha detto, “è arrivato il momento di prenderlo nel culo“. Questa è la sentenza del Pontefice. Pare che vada letta così, serenamente. “È arrivato il momento di prenderlo nel culo”. Il Papa lo ha detto in maniera più sentimentale ma questo è il suo pensiero». Più profondo quello del vescovo della diocesi di Concordia-Pordenone alla Santa messa di ieri: «Il Natale non è una bella favola che termina quando si esce dall’età della fanciullezza e nemmeno una cena tra amici, ma è l’avvenimento della storia che ha cambiato la sorte dell’umanità. Le tenebre ci avvolgono ancora, ma la luce è venuta perché Gesù nasce nei nostri cuori, nelle nostre case e in tutto il mondo». Chissà a quali tenebre si riferiva il vescovo pordenonese?