OvettoMaialetto Exxx…Polzive!!! Quest’anno va a ruba l’ovetto sexy azionato dai porcelli col telecomando. Puledre ai centri commerciali piegate in due dalla goduria. Video da cineteca.

Che Natale sarebbe senza la sfumatura porcella? Da anni ormai i “dildos” hanno fatto irruzione nel campo degli articoli più ricercati da regalare. Se negli anni scorsi la pagina dava conto delle varie opzioni dei vibratori (vedi filmato), questo è stato l’anno della consacrazione dell’ovetto. Il prodigioso dispositivo che, azionato da remoto, manda in visibilio le puledre. I maschietti lo regalano alle morose per vedere l’effetto che fa quando si trovano in compagnia. Viene azionato col telecomando oppure col telefonino. Costo 30 euri e c’è stata un’altissima richiesta per Natale. Ma l’oggetto viene “sorvegliato” anche dai sessuologi per via dei tempi che sono maturi per una sessualità vissuta in modo più consapevole e senza sensi di colpa: «Nel corso dell’ultimo decennio abbiamo assistito a enormi cambiamenti legati alla sessualità delle ragazze e delle giovani donne – spiega la dottoressa Valentina Cosmi, psicoterapeuta psicoanalitica e sessuologa – Sembra infatti che sempre di più il genere femminile sia in grado di spogliarsi di quei pregiudizi e tabù che hanno per secoli accompagnato le idee legate alla sessualità femminile. Le nuove generazioni, infatti, sembrano più capaci di «farsi carico» del proprio piacere e, di conseguenza, della propria sessualità a tutto tondo. Giovani donne quindi in grado di “chiedere”, più consapevoli di ciò che piace loro e di quello che desiderano sperimentare. In tal senso, la masturbazione, considerata per anni un comportamento tipicamente maschile sembra oggi finalmente sdoganato anche tra le ragazze che rispetto ai coetanei maschi sembrano più interessate alla sperimentazione di gadget, attraverso un sano “passaparola” tra pari».