AléUdìn Exxx…Polzive!!! I friulani colonizzano l’Impero: Lo spettacolo musicale di Capodanno in piazza Unità a Trieste affidato alla Pregi per 165 mila euri. Promozione dei Civici Musei e del Natale 2023 alla società Tassotto & Max per 62 mila euri.

Il riscatto della “Ruralia”, quell’area che per i triestini è considerata depressa, che sta al di là del Timavo e che guarda a Nord. L’occasione della clamorosa invasione è stampata sulle locandine che pubblicizzano lo spettacolo musicale di piazza dell’Unità d’Italia la notte di Capodanno 2024. L’inizio è previsto per le ore 22.00 del 31 dicembre 2023 e termine alle ore 1.30 del 1 gennaio 2024. Dj set e Live band, con un programma di grandi successi della musica italiana e internazionale dagli anni sessanta fino alle maggiori hit contemporanee. Correttamente, gli uffici comunali rendono noto che è rispettato il principio di rotazione in quanto l’operatore economico individuato non risulta affidatario di analogo servizio da parte del Comune di Trieste lo scorso anno. Pertanto si affida il servizio di organizzazione chiavi in mano dello spettacolo musicale in piazza dell’Unità d’Italia alla PREGI s.r.l. (con sede legale a Udine in via Portanuova) per l’importo di 165.176 euri. Inoltre, il comune di Trieste ha preso in considerazione i professionisti della “Ruralia” (zona depressa) anche per i servizi fotografici e per la promozione del territorio, la commercializzazione della destinazione Trieste in veste natalizia e l’incentivazione del turismo invernale ad ampio respiro. Aggiornare i siti web che li renda maggiormente attrattivi e moderni, per cui risulta parimenti necessario avere a disposizione contenuti fotografici e video professionali in vari formati che rappresentino i diciotto siti museali in tutte e quattro le stagioni. Constatato che per garantire la realizzazione di contenuti professionali e di qualità è necessario affidare l’esecuzione del servizio a un soggetto esterno. Dato atto che la società Tassotto & Max S.a.s. di Pradamano (Ud) soddisfa pienamente il suddetto requisito, in quanto soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche e di idonea strumentazione per lo svolgimento delle prestazioni sopra descritte, all’interpellata società è stato affidato l’incarico per l’importo di 62.464 euri.