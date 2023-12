PolverieraCarnica Exxx…Polzive!!! Scoppiano i petardi in maggioranza a Tolmezzo. Il sindaco manda a cagare i consiglieri. Congiura di tre assessori contro il collega Riolino. Il caso dell’assessore Del Fabbro che chiedeva al Comune e Consorzio l’indennizzo di un milione di euri per i propri terreni.

Avvertire l’ex presidente Renzo Tondo (vedi intervista di oggi al Messaggero Veneto) che in comune a Tolmezzo non c’è bisogno dell’opposizione. Quella c’è già e sta in maggioranza; si esprime attraverso un “fuoco amico” che sta incendiando il palazzo. I primi segnali della presenza di qualche crepa nel disarticolato gruppo del sindaco Vicentini, sono stati avvertiti nelle ultime assemblee consiliari caratterizzate da una marcata esibizione, da parte del sindaco, di irritazione, fastidio, impazienza verso il consiglio. Insofferenza poi esplosa nel clamoroso “Andate tutti a cagare” pronunciato al termine del consiglio comunale del 22 scorso (vedi leopost). In questo rocambolesco mandato, c’è chi vede la mano della Lega che vuole impadronirsi della soluzione del Passo di Monte Croce da usare per la campagna elettorale per le europee (un odg presentato in consiglio) e chi invece l’inadeguatezza del sindaco a districarsi nella complicata ragnatela dell’attività amministrativa mescolata alla politica. Ad incendiare ulteriormente il palazzo arrivano i petardi dei Meloniani, visceralmente divisi fra di loro. Da una parte Laura Tosoni e Marioantonio Zamolo; dall’altra Gianalberto Riolino e Cristiana Gallizia. Divisi in consiglio, divisi in giunta. Un manicomio politico che si estende a Lega e Fratelli d’Italia. Infatti, i rimbalzi dalla conca registrano un’intensa attività pilotata dalla vice sindaca Laura D’Orlando (Lega) contro il collega di giunta Riolino (FdI). In questa operazione la vice non sarebbe sola, ma avrebbe dalla sua parte Elisa Faccin e Valentino Del Fabbro. Il risvolto di questa operazione trova riscontro nelle deleghe in possesso a Riolino: Urbanistica ed Edilizia privata. Settori strategici nella conca tolmezzina che fanno gola a Del Fabbro protagonista di un episodio molto curioso certificato solo qualche settimana prima delle elezioni. Il futuro assessore, inoltrava la richiesta di indennizzo al Cosint e al Comune di circa un milione di euri per terreni di sua proprietà ma vincolati dal piano regolatore di Tolmezzo e dal Consorzio. Attualmente i terreni sono utilizzati per discarica di materiale da demolizione e da scavi. Il complotto dei tre sarebbe funzionale per costringere il sindaco Vicentini a togliere le deleghe a Riolino (Urbanistica) e conferirle a Del Fabbro. E qui il retroscena ribalta la scena nel senso che Del Fabbro auspicherebbe che il comune acquisti i suoi terreni per trasformarli in edificabili. Probabilmente, questo più quello, più quell’altro, hanno fatto girare gli zebedei a Vicentini che è sbroccato in consiglio coll’invito dell’altra era. Ecco perché non c’è bisogno dell’opposizione a Tolmezzo. Quella c’è già. Non per nulla lungo le valli rimbomba già il nome di un ex sindaco. Nel caso di una crisi irreversibile. Petardi di fine anno.