UdineIcePark Exxx…Polzive!!! Capitombolo planetario per la giunta De Toni: la pista di pattinaggio presentata come la più grande d’Italia era sprovvista di allacciamento dell’acqua. Il parco funzionava grazie all’intervento di un privato che non ha visto un boro. Esposto all’Autorità Giudiziaria.

Solo da pochi giorni il Cafc ha provveduto ad allacciare il tubo dell’acqua alla pista di pattinaggio urbana, per grandezza, “mai realizzata in Italia” (cit. Venanzi). Il centrosinistra al governo di Udine ha voluto compiere uno sforzo economico senza uguali per il primo Natale dell’era De-Toni-Tax. Al fragoroso strombazzamento dell’Ice park ha corrisposto però una clamorosa disorganizzazione che è stata compensata solo dall’intervento in emergenza di un privato. Nella fretta di stupire i friulani, la giunta De-Toni-Tax ha affidato ad una società costituita solo 5 mesi prima l’incarico di allestire la pista di pattinaggio urbana più grande mai realizzata in Italia. Purtroppo, per farla partire, serviva l’acqua e nessuno ci aveva pensato. La soluzione è stata trovata grazie alla generosità del titolare del “Bar al Castello” di piazza 1°maggio. Una soluzione “tampone” in cui l’acqua del privato andava a servire anche le bancarelle del parco. Chi paga? Nessuno. E nemmeno il comune si è fatto avanti. Solo dopo che la titolare ha chiuso la fontana è intervenuto il Cafc che ha allacciato, con un tubo lungo 50 metri, l’acqua alla pista di pattinaggio. La vicenda, provocata dalla disorganizzazione del Comune, è finita di fronte all’autorità giudiziaria sotto forma di querela. Gran Natale Disordine Comunale.