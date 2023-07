ScaccoMartignacco Exxx…Polzive!!! Vacilla la poltrona del sindaco. Dopo 2 mesi maggioranza polverizzata: Pinzan, Montalto, Polizzotto, Zuliani e l’assessore Stromidlo disertano il consiglio. L’assestamento di bilancio passa grazie all’opposizione.

Ieri pomeriggio era stato convocato il consiglio comunale di Martignacco, fra i punti all’ordine del giorno erano stati inseriti l’approvazione del rendiconto della gestione 2022 e l’assestamento di bilancio 2023, non certo di pinzillacchere. Malgrado la pregnanza degli argomenti ben 5 esponenti della maggioranza hanno girato le spalle al sindaco Delendi. I consiglieri: Giuseppe Montalto (arca di Delendi); Alex Pinzan e Antonino Polizzotto (Lista continuità Futuro); Alessandro Zuliani (Lista Tocca a Noi) e l’assessora esterna Magdalena Stromidlo non si sono presentati. Risultato, la maggioranza da 10 consiglieri è passata a 6 come l’opposizione. Per evitare di sospendere i lavori e rinviare l’approvazione del documento economico i 6 dell’opposizione, evitando la figuraccia di un clamoroso fallimento della maggioranza Delendi dopo appena 2 mesi dal suo insediamento, sono rimasti responsabilmente in consiglio e consentito l’approvazione (coi voti contrari) dei documenti. La questione, seppur qualcuno in maggioranza cerca di minimizzare, è seria poiché fa seguito allo strappo di alcune settimane fa quando due assessori, Pinzan e Zuliani, avevano presentato le dimissioni al protocollo e poi ritirate dopo un vertice col sindaco. La disinvoltura con cui Delendi aveva liquidato la vicenda (non saprebbero dove andare), non è stata gradita dai due assessori che hanno atteso i lavori di ieri per presentare il conto: ai due si sono aggiunti Montalto e Polizzotto, oltre all’assessora esterna. Segnali inequivocabili di una maggioranza fragilissima in balìa delle perturbazioni estive. Due episodi in poco tempo sono un segnale di disarticolazione fra giunta e consiglio. Messo in evidenza dal fatto che il sindaco convoca un consiglio comunale con all’ordine del giorno punti determinanti e non è in grado di garantire la maggioranza in aula. Quanto può durare la navigazione?