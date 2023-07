BanzaiBudai Exxx…Polzive!!! Il leghista, presidente della 4a commissione Fvg, si è rotto icoglioni dei burocrati che “stanno in ufficio tutto il giorno”. Emergenza amianto.

Mercoledì scorso, su queste pagine, il consigliere regionale della Lega Alberto Budai aveva posto la questione della burocrazia rispetto ai tempi di intervento e di recupero delle strutture danneggiate dal maltempo. “Le tettoie di molte stalle e capannoni sono ancora in eternit, il vento ha spazzato via tutto e c’è la necessità di far ripartire prima possibile l’attività delle imprese per evitare ulteriori danni economici ai titolari delle imprese. L’esponente della Lega afferma: “Bisogna trovare un modo per smaltire i materiali danneggiati e soprattutto non ci devono essere intoppi da parte della burocrazia. Siamo in un momento di emergenza”. Budai ricorda: “Molti allevatori, miei colleghi, in questo momento sono spaesati, ci deve essere data la libertà di sciogliere i lacci e i lacciuoli con cui ogni giorno abbiamo a che fare”. E l’affondo clamoroso riportato sul Messaggero Veneto: “Diciamo che chi sta in ufficio tutto il giorno, con la testa al riparo dalle intemperie, può far fatica a comprendere la situazione degli allevatori che alle 5 del mattino sono nella stalla a mungere le vacche”. Il settore primario è stato decimato e per Budai c’è solo un pensiero fisso: “accelerare”.