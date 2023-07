OrcenigoDream Exxx…Polzive!!! Interrogazione in Consiglio Comunale di Zoppola sul caso Ideal Standard. Che interessi ha un milanese in Friuli? Qual’è il ruolo dell’Interporto di Pn? Lo strano intreccio Bortolussi-Fusari via Lions.

E’ stata presentata giovedì 27 scorso un’interrogazione al sindaco di Zoppola (Pn), Antonello Tius (sostenuto da esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia), relativamente allo “… stato di avanzamento lavori nell’insediamento attività logistica nell’area ex Ideal Standard ad Orcenigo Inferiore”. Il documento è firmato dai consiglieri di opposizione, Zanet, Buzzo, Trevisan, Cristofoli, Sartor e Rosset. I consiglieri chiedono conto al sindaco rispetto al piano di investimenti presentato dalla società Iside srl (capitale sociale 50mila euri), dell’amministratore unico Luciano Vanossi, nella cui compagine figura anche la Kira Srl (al 6%) del promoter dell’Italian Baja Mauro Tavella, consigliere comunale della Lega a Pordenone. Secondo quanto si legge nell’interrogazione, “la società ha acquistato nel 2021 tutta l’area industriale di circa 20 ettari per una cifra di 185 mila euri per trasformare l’ex polo industriale in polo logistico. Il piano d’investimenti è previsto nel periodo di 18 mesi con un investimento di 80milioni di euri che dovrebbe produrre circa 450 nuovi posti di lavoro”. I consiglieri chiedono al sindaco delucidazioni rispetto alla viabilità, ai carotaggi e, cosa più importante, l’interesse di Interporto Pordenone nella vicenda. In realtà alcuni amministratori della destra Tagliamento si chiedono: Ma davvero l’Interporto non aveva 185 mila euri per acquistare l’area di Orcenigo? E si è fatto ricorso a una società immobiliare di Milano? Sulla vicenda Interporto e sul mistero degli 80 milioni di euri che dovrebbero servire per realizzare un polo logistico nell’area Ideal Standard (vedi leopost del marzo 2022), erano partite le indagini da parte della Procura di Pordenone sull’ex amministratore delegato di Interporto, Giuseppe Bortolussi e, in un secondo tempo, su Mauro Tavella. Ma c’è un altro intreccio, clamoroso, che si consuma in riva al Noncello. A fine dicembre 2021 la società Interporto aveva pubblicato un avviso di selezione per 1 posto di addetto amministrativo a tempo indeterminato. Il termine fissato per la presentazione delle candidature era il 10 gennaio 2022. Caso strano, era pervenuta una sola candidatura. Il 27 gennaio veniva comunicato che “a seguito della prova orale per la selezione di cui in oggetto, tenutasi il 18.01.2022, la Commissione di gara ha aggiudicato la stessa alla dott.ssa Elis Fusari“. Cosa lega Elis Fusari, già collaboratrice di Interporto spa, all’ex amministratore delegato Giuseppe Bortolussi? Quest’ultimo fa parte dei Lions di Sesto al Reghena (Pn) ed è componente della seconda circoscrizione per la Fondazione Lcif. Elis Fusari è iscritta al club di Brugnera-Pasiano-Prata ed era componente della commissione elettorale della seconda circoscrizione. La stessa di Bortolussi. Per quale ragione l’ex amministratore dell’Interporto aveva “attenzionato” la commissione elettorale dei Lions?