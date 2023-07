CartaCanta Exxx…Polzive!!! Benedetti maggior azionista nella cordata per l’acquisto dei quotidiani del Nordest del gruppo Gedi.

Potrebbe essere il manager della Danieli di Buttrio l’azionista di maggior peso all’interno della cordata messa in piedi dalla “Finint” di Enrico Marchi per l’acquisto delle 6 testate locali del gruppo Gedi (La Nuova di Venezia, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, Messaggero Veneto, Il Piccolo, Il Corriere delle Alpi). L’indiscrezione è emersa da un’intervista apparsa lunedì scorso nell’inserto “Economia” del Corriere della Sera. Si parlava della nuova acciaieria e i rapporti con l’Ucraina e, fra un progetto e una proiezione globale del mercato, è spuntato l’argomento “Gruppo Gedi e Messaggero Veneto”. A Carlo Cinelli, che commentava la vivacità del gruppo poiché parteciperà all’intervento guidato da banca Finint per rilevare le sei testate, risponde il manager di Buttrio: «Dovremmo avere il 16%… Aspettiamo le firme». A giudicare dal numero dei soci, nove, Benedetti dovrebbe essere quello di maggioranza. In realtà sarebbe stato clamoroso che colui che potrebbe chiamare qualsiasi presidente del consiglio in carica, rivestisse un ruolo marginale in una cordata editoriale. Pertanto l’asswetto, ripreso da Milano Finanza, dovrebbe essere così composto: Gianpiero Benedetti, presidente della Danieli e di Confindustria Udine; due imprenditori triestini ai vertici dello shipping: Enrico Samer e Michela Cataruzza del gruppo armatoriale “Ocean Team”. Enrico Marchi, banca Finint di Conegliano; Alessandro Banzato (Acciaierie Venete); gruppo Videomedia; Federico de Stefani (Sit); Alberto Zanatta (Tecnica); Famiglia Carraro e Francesco Nalini della Carel.