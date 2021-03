SbregoForenseFvg Exxx…Polzive!!! L’ARCS della coppia Tonutti-Riccardi dá le indicazioni delle categorie prioritarie per l’Astrazeneca. Discriminati gli avvocati. Raffaele Conte: Privilegi inopportuni. Esclusivo.

Come trasformare una catastrofe sociale in una passerella mediatica. Domenica scorsa a Codroipo 〈Ud〉 hanno preso il via le operazioni di vaccinazione delle persone più vulnerabili. Iniziativa lodevole che è stata però macchiata dalle irresistibili dinamiche perverse della campagna elettorale. I protagonisti della sfilata sotto il tendone erano il forzista Zanin-Mtf, la sindaca di Bertiolo Eleonora Viscardis, il presidente Ivo Moras e l’assessore alla sanità Riccardi. Mentre costoro sfilavano, nella sede dell’Azienda Regionale di coordinamento per la Salute di via Pozzuolo a Udine, scoppiava il putiferio. La ragione del polverone era da ricondursi alle indicazioni che la struttura diretta da Giuseppe Tonutti ha inviato ai presídi sanitari con gli aggiornamenti delle categorie prioritarie per le quali è prenotabile la vaccinazione Covid con Astrazeneca. La circolare dell’ARCS è clamorosamente discriminatoria nella parte in cui tratta il personale impiegato presso i Tribunali. Si legge che «sono da considerare prenotabili anche le forze dii Polizia di tutti i tipi, i tribunali 〈tutte le forme possibili〉 dove però si prenotano solo i dipendenti di tali strutture, gli avvocati che non sono dipendenti, non rientrano nella tipologia…». Il passaggio, pur se la categoria non ha mai esercitato alcuna pressione per ottenere il privilegiato Astrazeneca, ha disgustato gli esponenti del panorama forense del Friuli VG. Gli avvocati, come rileva Raffaele Conte, Presidente della camera penale friulana, “rientrano nei servizi pubblici essenziali al pari dei magistrati, non ci saremmo mai permessi (e non l’abbiamo neanche immaginato) di chiedere alcun privilegio in danno delle categorie a rischio, degli anziani e delle persone fragili e vulnerabili. Proprio in base a questo ragionamento abbiamo trovato fuori luogo e privilegio inopportuno che siano state vaccinate categorie per legge del tutto pari alla nostra come magistrati e dipendenti. Una sperequazione come se si fosse vaccinato il solo personale medico e non anche il personale infermieristico o in un supermercato si vaccinassero le cassiere e non gli addetti alle vendite. Per quel che ci riguarda – osserva il Presidente Conte – l’Avvocatura Penale Friulana non chiede né chiederà mai privilegi ma pretende fermamente che si smetta di favorire questa o quella categoria a seconda di valutazioni di comodo. Ci vuole un criterio univoco e comune e questo non può essere altro che quello dell’età e delle gravi patologie. Solo così si eviteranno sospetti, privilegi e abusi veri e propri. E i vaccinati tornino al lavoro come prima della pandemia altrimenti che senso avrebbe la vaccinazione?”.