MozioneFagagna Exxx…Polzive!!! Balla la poltrona del sindaco Chiarvesio. Perde la maggioranza sul documento a tutela dell’ambiente presentato dalla lista Voliamo Insieme. Esclusivo

Il sindaco di Fagagna sulla graticola. Dopo il mancato inserimento di una mozione nell’ordine del giorno, la Lista di Voliamo Insieme per Fagagna aveva inoltrato al Prefetto un esposto chiedendo che l’oggetto venisse immediatamente calendarizzato. Uno sbrego istituzionale prontamente sanato dagli uffici regionali che hanno dato ragione ai ricorrenti e inserito la mozione nel consiglio comunale di ieri sera. Il sindaco aveva capito che poteva essergli fatale e così è stato. Per la prima volta da quando è stato eletto, il primo cittadino è andato sotto coi numeri non potendo più contare sulle geometrie variabili dei consiglieri di opposizione. Il risultato sul documento che mette al sicuro un’area verde nella zona industriale, è stato impietoso: 9 voti a favore 〈Voliamo Insieme, Lega per Salvini e il gruppo di D’Orlandi, Monaco e Zoratti〉, e 8 contrari, quelli della maggioranza. Di fronte a un esito così clamoroso, alcuni consiglieri di opposizione sono intenzionati a chiedere le dimissioni di Chiarvesio. In ogni caso l’area verde, grazie alla tenacia del gruppo di Bertuzzi, è salva e il sindaco senza maggioranza. Anche il bilancio, approvato ieri sera, ha avuto un esito sui numeri millimetrico, 8 a favore e 9 astenuti.