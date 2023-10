SbàmKronospan Exxx…Polzive!!! La disfatta degli austriaci: Chiesta alla regione Fvg una proroga di due anni di tutte le autorizzazioni all’ampliamento. Il Comune di San Vito al Tagliamento ricorre al Consiglio di Stato. Il 16 gennaio sentenza Kronospan-Leopost.

Silva e Kronospan, le due aziende austriache finite al centro di polemiche infinite per il progetto di ampliamento degli stabilimenti di produzione dei pannelli di legno nella zona industriale di San Vito al Tagliamento, hanno chiesto una proroga di due anni di tutte le autorizzazioni dei permessi a costruire i nuovi impianti. Oltre 7.000 cittadini della bassa pordenonese si erano mobilitati contro l’ampliamento e ci sono state delle appendici giudiziarie. Kronospan e il suo amministratore Cendella avevano chiesto un risarcimento di 600mila euri alle portavoci del Comitato Abc. Richiesta respinta, ma l’amministratore Cendella ha deciso di ricorrere in appello contro la sentenza del Tribunale di Pordenone. Stessa sorte è toccata a leopost. La Kronospan ha messo sotto accusa leopost ed ha chiesto un risarcimento di 100mila euri al direttore responsabile della testata Leonarduzzi, per aver leso le qualità personali del suo legale rappresentante (Cendella). Ieri si è svolta la penultima udienza in Tribunale a Udine. Il 16 gennaio si andrà a sentenza. Nel frattempo, i ducetti della bassa pordenone sono in agitazione. Il comune di San Vito, sindaco Bernava, che sulle prime dava l’impressione di mantenere un atteggiamento in linea con la giunta precedente (giunta Di Bisceglie e favorito il passaggio del Piano attuativo comunale, Pac), ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) rilasciato alla Kronospan. A ricorrere non è solo il comune, vi sono anche il Comitato Abc, la Fileo e la famiglia Borean. Inoltre contro il P.A.C. della Zona Industriale Ponte Rosso hanno ricorso al Consiglio di Stato, il Comitato ABC, la Fileo e la famiglia Borean. Incerta ancora la posizione del Comune rispetto al ricorso, sempre al Consiglio di Stato, contro l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A) della ditta Silva Srl. Su quest’ultimo punto sono in deposito le istanze del Comitato Abc, della Fileo e dei Borean. Di fronte a questa pioggia di ricorsi, gli intossicatori austriaci hanno chiesto una proroga di due anni.