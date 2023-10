FratelliSfracelli Exxx…Polzive!!! I Meloniani presentano una mozione pro Israele in consiglio comunale a Udine. Salmé (Amo Udine) randella: “Vidoni è troppo giovane per ricordare il Fronte della Gioventù”.

Udine brucia. E’ invasa dai migrantes; furti, rapine, pestaggi, arresti, bottigliate in testa, eppure i consiglieri riescono a trovare il tempo per presentare mozioni su temi internazionali che si trasformano in casi politici. Un boomerang per il partito che propone il documento. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Luca Vidoni ha presentato lunedì sera una mozione pro Israele. Alcuni iscritti non l’hanno presa bene e il consigliere Pittioni è uscito dall’aula. A ricordare le radici di Fratelli d’Italia ci pensa lo storico Stefano Salmé che, della destra udinese, conosce tutti i meandri. «Non avete voluto votare una mia mozione sull’Ucraina e adesso volete discutere mozioni che hanno le stesse identiche caratteristiche di quella che volevo presentare io. Fatevi un esame di coscienza, questa è arbitrarietà totale. Premetto che, come gruppo consiliare (Amo Udine), non parteciperemo al voto. Con queste mozione volete tornare alla politica delle bandierine. Il consigliere Govetto (Fratelli d’Italia) vorrebbe che noi spaccassimo con l’accetta la realtà geopolitica e storica di quel mondo. Si sente la necessità di dimostrare che qualcuno è dalla parte di Israele. E qualcun’altro deve dimostrare di essere dalla parte dei palestinesi. Come con l’accetta. Non si fa così. Il consigliere Vidoni (Fratelli d’Italia, presentatore della mozione) è troppo giovane per ricordare i giovani del Fronte della Gioventù che avevano quel simbolo che sta ancora nel marchio elettorale di Fratelli d’Italia e che sfilavano per le vie e e le piazze d’Italia rivendicando i diritti dei palestinesi. Quei ragazzi rivendicavano il diritto della Palestina ad autodeterminarsi. Troppo giovane Vidoni, per ricordare che quella volta erano i giovani ribelli che dicevano di no a un’egemonia americana che si voleva esercitare nel nostro Mediterraneo. Quando si parla di Mattei, Craxi, Andreotti…, costoro avevano una politica mediterranea autonoma e rivendicavano il fatto che c’era una politica estera italiana. Perché qui bisogna stare attenti ad un punto: Siamo dentro una terza guerra globale. e non ci rendiamo conto del rischio che stiamo correndo. Le vittime civili stanno da ambo le parti. E allora una mozione che vuole condannare l’ignobile atto terroristico, dovrebbe ricordare i bambini morti di Gaza, l’ospedale e la chiesa bombardate. E ricordiamoci: chi rappresenta il simbolo di Fratelli d’Italia esprime un interesse nazionale. Abbiamo 1.100 soldati schierati in Libano che fanno da forza di interposizione fra Israele e gli Hezbollah. Ci rendiamo conto del rischio che stiamo correndo? E noi mettiamo ancora benzina sul fuoco? – osserva Salmé – schierandoci in modo unilaterale? Dovremmo ricordarci da quanti decenni la Palestina aspetta di avere uno Stato». Fra gli iscritti, soprattutto tra i meno giovani, affiora lo smarrimento di aver perso le vere radici della Destra in cui è germogliato il partito Fratelli d’Italia. La richiesta del partito di Meloni di esporre la bandiera d’Israele sulla facciata del comune, è stata respinta.