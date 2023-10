BevazzanaInsana Exxx…Polzive!!! Dissequestrata la conca di navigazione gestita dal Consorzio. La Capitaneria di porto aveva rinvenuto cavi elettrici, un abbeveratoio e un’auto scassata…La Regione impegna 250mila euri/anno per la manutenzione.

Nel febbraio del 2021 la Capitaneria di porto di Lignano Sabbiadoro aveva compiuto un sequestro penale nell’area della Conca di Navigazione di Bevazzana di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia e affidata in gestione al Consorzio di Bonifica pianura friulana. Il Consorzio riceve 250mila euri/anno per la manutenzione. In seguito a un’ispezione, la Polizia Giudiziaria aveva rinvenuto rifiuti abbandonati così identificati: 1 tanica di plastica, 3 teglie di alluminio, un abbeveratoio in cemento, 4 gomme, un cancelletto in ferro, infissi di vario genere, cavi elettrici, un veicolo fuori uso privo di targa, materiale edile e ferroso di vario genere. L’11 ottobre scorso, dopo aver interpellato lo studio Ponti per l’assistenza legale (2.200 euri), è stato comunicato al Consorzio il dissequestro dell’area. Pare che il Consorzio voglia attribuire la causa della noncuranza al custode Walter Giuseppe Regini assunto nel 2017 che doveva provvedere alle mansioni afferenti al sito “Conca di manutenzione di Bevazzana”, gestendola e assicurando il funzionamento e la gestione. Nella foto del maggio 2023 pubblicata su leopost, si notava una cavana sventrata sul tetto con rottami di legno sparsi sull’argine. Di fronte, con la linea di galleggiamento sbilanciata, era ormeggiato il motopontone “Vittoria”. Qualche mese dopo sia il motopontone che la cavana erano spariti. Dopo due anni di sequestro l’area è di nuovo libera. Solo pochi mesi fa i vertici del Consorzio pianura Friulana avevano invitato i colleghi del Consorzio Monte Salorno di Bolzano a far visita agli impianti idrovori e la casa colonica. La gitarella si concluse con un allegro convivio “Da Gigi Marchetto”, che si trova proprio di fronte alla conca, costo 700 euri.